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Четверть россиян назвали врачей самыми красивыми специалистами

Общество
Четверть россиян назвали врачей самыми красивыми специалистами
Невские Новости  /  Кирилл Контрощиков

Москва, 12 июня. Россиянам, согласно проведенному опросу, больше всего нравятся артисты, врачи и спортсмены.

Примерно треть участников опроса (34%) назвали самыми красивыми артистов и деятелей искусства, а 25% отдали предпочтение внешним данным врачей. Еще 23% участников исследования выделили внешние данные спортсменов, передает РИА Новости.

Среди других фаворитов 19% российских сердец забрали себе летчики, причем чаще к такому фавориту склонялись женщины. Среди респондентов 24% представительниц прекрасного пола считают представителей этой профессии самыми привлекательным, среди мужчин такой вариант выбрали всего 14% участников опроса.

Еще одни лидеры среди российских женщин — дипломаты, которых находят красивыми 17% участниц. Около 16% опрошенных россиян всех полов признались в симпатии к учителям.

Недавно россияне рассказали, что делает их счастливыми. По мнению опрошенных, счастье состоит из хорошей зарплаты, достойных условий жизни и крепкой семьи.

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