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Скандальная русофобка назвала игроков сборной Украины подданными России

Спорт
Скандальная русофобка назвала игроков сборной Украины подданными России
Федеральное агентство новостей

Киев, 12 июня. Футболисты сборной Украины составили командный плейлист, в котором были песни российских исполнителей. Из-за этого игроки подверглись критике и оскорблениям.

Член Национального союза писателей Украины Лариса Ницой, известная своей ненавистью к России, опубликовала пост на странице в Facebook. В нем она резко высказалась в отношении украинской национальной команды. Об этом сообщает издание «Украина.ру».

«Вы не вносите в свой плейлист ни одной украинской песни — вы действуете как конченые московиты. Поэтому не удивляйтесь, что Московия вам запрещает форму. Вы их подданные. Вы их продолжение. Вы их — со всеми «потрохами, то есть, мозгами». Вы их. Они вас так воспринимают. Воспринимают как своих», — заявила Ницой.

По ее мнению, из-за украинских футболистов России удалось запретить национальной команде носить форму с прежним дизайном. Речь идет о нацистском лозунге «Слава Украине — героям слава!». Вторую его часть УЕФА заставила убрать с футболок, поскольку оно признано политическим и имеет историческое, а также милитаристское значение.

Напомним, лозунг «Слава Украине» создал Союз украинских фашистов в XX столетии. Позже члены организации вступили в Организацию украинских националистов, которая сотрудничала с Третьим рейхом.

Ранее депутат Госдумы России Виталий Милонов заявил, что карта на форме сборной Украины — это вымышленная Нарния.

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