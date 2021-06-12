Киев, 12 июня. Официальное издание Министерства обороны Украины опубликовало информацию о финансировании со стороны США. Ведомство уточнило, что речь идет о периоде после Майдана.

Начиная с 2014 года (после того как был совершен государственный переворот) и по настоящее время, Белый дом выделил Киеву 4 млрд долларов. Половина из них — наличные средства, а также военное снаряжение и летальное вооружение. Об этом сообщает издание «Украина.ру».

Оставшаяся часть пошла на финансирование правоохранительных органов Украины для борьбы с торговлей наркотиками. При этом отмечается, что Киев имеет возможность самостоятельно покупать вооружение у Вашингтона.

Ранее бывший депутат Верховной рады Украины Владимир Олейник в интервью для Федерального агентства новостей объяснил, какая участь ждет Киев, если он разместит у себя вооружение НАТО. Такой шаг станет угрозой для жителей, которые будут жить в регионах, где установят ракеты.