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Стала известна сумма, которую США потратили на украинских силовиков

Политика
Стала известна сумма, которую США потратили на украинских силовиков
Федеральное агентство новостей

Киев, 12 июня. Официальное издание Министерства обороны Украины опубликовало информацию о финансировании со стороны США. Ведомство уточнило, что речь идет о периоде после Майдана.

Начиная с 2014 года (после того как был совершен государственный переворот) и по настоящее время, Белый дом выделил Киеву 4 млрд долларов. Половина из них — наличные средства, а также военное снаряжение и летальное вооружение. Об этом сообщает издание «Украина.ру».

Оставшаяся часть пошла на финансирование правоохранительных органов Украины для борьбы с торговлей наркотиками. При этом отмечается, что Киев имеет возможность самостоятельно покупать вооружение у Вашингтона.

Ранее бывший депутат Верховной рады Украины Владимир Олейник в интервью для Федерального агентства новостей объяснил, какая участь ждет Киев, если он разместит у себя вооружение НАТО. Такой шаг станет угрозой для жителей, которые будут жить в регионах, где установят ракеты.

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украина сша майдан
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