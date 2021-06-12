Польский эксперт заявил о потере Варшавы выгоды от «СП-2»

Варшава, 12 июня. Варшава потеряла выгоду, которую могла получить от более разумной энергетической политики касательно «Северного потока – 2».

Таким мнением поделился польский политолог Кондар Рэнкас, сообщает издание Украина.ру.

Ранее глава польского внешнеполитического ведомства Збигнев Рау заявил, что Берлину якобы пришлось принести в жертву ценности свободного мира для взаимодействия с Москвой по «Северному потоку — 2». Дипломат также заявил, что американская администрация не посоветовалась с Польшей, прежде чем отказаться от санкций против компании-оператора Nord Stream 2 AG.

«Польша могла — и должна была — стать первым и самым большим бенефициаром энергетической экспансии России и германо-российского сотрудничества в области энергетики. Ведь совсем не обязательно любое соглашение между Москвой и Берлином должно заключаться за счет Варшавы», — считает Рэнкас.

Ранее экономист, эксперт в области внешних связей и корпоративных коммуникаций Андрей Лобода заявил, что газопровод является связующей нитью в диалоге США и России. Об этом он заявил в комментарии ФАН.