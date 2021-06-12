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Польский эксперт заявил о потере Варшавы выгоды от «СП-2»

Политика
Польский эксперт заявил о потере Варшавы выгоды от «СП-2»
pixabay.com

Варшава, 12 июня. Варшава потеряла выгоду, которую могла получить от более разумной энергетической политики касательно «Северного потока – 2».

Таким мнением поделился польский политолог Кондар Рэнкас, сообщает издание Украина.ру.

Ранее глава польского внешнеполитического ведомства Збигнев Рау заявил, что Берлину якобы пришлось принести в жертву ценности свободного мира для взаимодействия с Москвой по «Северному потоку — 2». Дипломат также заявил, что американская администрация не посоветовалась с Польшей, прежде чем отказаться от санкций против компании-оператора Nord Stream 2 AG.

«Польша могла — и должна была — стать первым и самым большим бенефициаром энергетической экспансии России и германо-российского сотрудничества в области энергетики. Ведь совсем не обязательно любое соглашение между Москвой и Берлином должно заключаться за счет Варшавы», — считает Рэнкас.

Ранее экономист, эксперт в области внешних связей и корпоративных коммуникаций Андрей Лобода заявил, что газопровод является связующей нитью в диалоге США и России. Об этом он заявил в комментарии ФАН.

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варшава северный поток - 2 политолог
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