Тюлененок Шлиссик умилил петербуржцев умением подражать чайке

Санкт-Петербург, 12 июня. Фонд друзей балтийской нерпы поделился трогательным роликом с участием всеми любимого тюленя Шлиссика.

Новое видео появилось в Instagram-аккаунте фонда. На кадрах запечатлено новое увлечение ластоногого: подбивая себя по брюшку, он начинает забавно «говорить» по-птичьи. По словам сотрудников фонда, тюлененок в течение двух недель «общался» с надоедливой чайкой, которая прилетала в Центр реабилитации морских млекопитающих в Петербурге.

«К нам около двух недель прилетает чайка, и Шлиссик научился подражать ее крику. А когда он был маленький, то умел говорить «мяма»», — рассказали специалисты.

В комментариях удивились новым навыкам детеныша нерпы. Подписчики отметили, насколько Шлиссик забавный. Некоторые юзеры предположили, что так он выражает свое возмущение беспокойством.

Ранее ФАН сообщал, что четырех тюленей фонда выпустили в свою привычную среду обитая в Финский залив.