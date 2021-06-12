Лавров: Россия не станет терпеть нравоучения и ультиматумы по поводу выборов

Москва, 12 июня. Глава МИД России Сергей Лавров сообщил, что Кремль не станет терпеть нравоучения и ультиматумы по поводу будущих выборов.

Лавров заявил, что Россия не будет отвечать на такие выпады, потому что обладает чувством собственного достоинства. Министр подчеркнул, что Кремль готов к равноправному диалогу.

Глава российского МИД добавил, что Москва не будет отвечать грубостью на грубость, даже если речь идет об односторонних претензиях к России.

Ранее сообщалось, что Лавров назвал коронавирусную инфекцию «тестом на настоящую дружбу» стран. Пандемия создала вызов, которого ранее никогда не было.