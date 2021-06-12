«Паранойя Трампа»: американцы недовольны властями из-за подозрений России

Вашингтон, 12 июня. Минюст и генеральные прокуроры при экс-президенте США Дональде Трампе пытаются найти источник утечки информации, якобы связывающей бывшего лидера с Россией. Соцсети разгневаны.

Министерство юстиции США решило выявить источник утечки секретной информации, которая случилась в начале президентства Трампа. Ради этого прокуроры обратились в компанию Apple. Они требуют предоставить данные аккаунтов демократов из комитета по разведке, а также их помощников и членов семей. Об этом сообщает Regnum.

Экс-генеральный прокурор Джефф Сешнс и его представители искали источники, с которых начались сообщения в СМИ о том, что бывший президент имел контакты с Россией. После того как доказательства не были найдены, а следствие зашло в тупик, экс-генеральный прокурор Уильям Барр вновь инициировал расследование.

«Сешнс и Барр не нашли никаких доказательств. Так что это всё еще паранойя Трампа. В то же самое время, у нас исполнительная власть шпионила за Конгрессом», — написал @crockthedock.

Другой пользователь считает, что прокуроров нужно привлечь к ответственности. Они пытались найти доказательства утечки, но делали все неправильно. При этом против них и их друзей не было никаких официальных обвинений.

«Теперь его уже можно привлечь к ответственности или нам реально надо ждать, пока космические войска захватят пришельцев?» — интересуется @marty4405.

Еще один комментатор уверен, что утечка произошла в самих Соединенных Штатах. Причем дал указание и поддержал ее сам экс-президент и его генеральный прокурор.

Ранее политолог-американист Рафаэль Ордуханян в интервью для Федерального агентства новостей заявил, что Дональд Трамп посоветовал президенту США Джо Байдену не засыпать на встрече с российским лидером Владимиром Путиным.