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Космонавты Новицкий и Дубров поздравили соотечественников с Днем России с борта МКС
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Космонавты поздравили соотечественников с Днем России. События дня

  /   Обновлено: 12 июня 2021 09:21
ФАН-ТВ
Космонавты поздравили соотечественников с Днем России. События дня
pixabay.com  / 

 

Космонавты поздравили соотечественников с Днем России

12 июня наша страна отмечает День России. Первыми с одним из главных праздников соотечественников поздравили космонавты миссии МКС Петр Дубров и Олег Новицкий.
«С каждым годом смысл и значение этого праздника становятся для нас все более важными, близкими, созвучными нашим проникновенным чувствам Отечеству, искренней убежденности, что Россия для всех нас — это самое родное место на Земле», — сказал Петр Дубров.
«Мы сердцем чувствуем неразрывную связь с нашей историей, с духовными ценностями. И эта невидимая, но очень прочная нить соединяет все поколения», — добавил Олег Новицкий.
День России — праздник достаточно молодой. Именно 12 июня 1990 года съезд народных депутатов РСФСР принял Декларацию о государственном суверенитете Российской Федерации. На сей раз «красный день календаря» выпадает на субботу, поэтому официально россияне отдыхают три дня подряд, включая понедельник.

Путин заявил о низшей точке в отношениях России и США

Космонавты поздравили соотечественников с Днем России. События дня
kremlin.ru  / Пресс-служба Кремля

Отношения США и России находятся в низшей точке за последние годы. Такое заявление в ходе интервью американскому телеканалу NBC News сделал президент России Владимир Путин. Глава государства также подчеркнул, что его не задели скандальные высказывания заокеанского коллеги, поскольку ранее он слышал десятки необоснованных обвинений в свой адрес. Владимир Путин пообщался с американским журналистом в преддверии саммита с хозяином Белого дома Джо Байденом. Полная версия интервью с российским лидером выйдет в эфир 14 июня.

Глава ЛНР прервал визит в РФ из-за диверсии Киева

Космонавты поздравили соотечественников с Днем России. События дня
Пресс-служба главы ЛНР  / 

Глава Луганской народной республики Леонид Пасечник вынужденно прервал визит в Россию, где принимал участие в XIV международном фестивале «Великое русское слово» в Крыму. Об этом говорится в заявлении лидера, распространенном накануне. Причиной стала гибель защитников ЛНР: в народной милиции сообщили, что группа украинских диверсантов ночью проникла на территорию наблюдательного поста Луганской республики в районе населенного пункта Голубовское и хладнокровно застрелила пятерых военнослужащих. 

Евро-2020 стартовал с победного матча Италии

Космонавты поздравили соотечественников с Днем России. События дня
pixabay.com  / PD

Италия уверенно обыграла Турцию в стартовом матче Чемпионата Европы по футболу. Встреча группы А на «Стадио Олимпико» в Риме завершилась со счетом 3:0 в пользу подопечных Роберто Манчини. Защитника итальянской сборной Леонардо Спинаццолу признали лучшим игроком премьерного матча Евро-2020. Встреча уже вошла в историю: впервые автогол стал дебютным мячом чемпионата Европы. 12 июня, в День России, наша команда сразится с «красными дьяволами» — сборной Бельгии. Встреча первого тура группы В начнется в 22:00 по Москве на питерской «Газпром-Арене».

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