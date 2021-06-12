Космонавты поздравили соотечественников с Днем России. События дня

Космонавты поздравили соотечественников с Днем России 12 июня наша страна отмечает День России. Первыми с одним из главных праздников соотечественников поздравили космонавты миссии МКС Петр Дубров и Олег Новицкий. «С каждым годом смысл и значение этого праздника становятся для нас все более важными, близкими, созвучными нашим проникновенным чувствам Отечеству, искренней убежденности, что Россия для всех нас — это самое родное место на Земле», — сказал Петр Дубров. «Мы сердцем чувствуем неразрывную связь с нашей историей, с духовными ценностями. И эта невидимая, но очень прочная нить соединяет все поколения», — добавил Олег Новицкий. День России — праздник достаточно молодой. Именно 12 июня 1990 года съезд народных депутатов РСФСР принял Декларацию о государственном суверенитете Российской Федерации. На сей раз «красный день календаря» выпадает на субботу, поэтому официально россияне отдыхают три дня подряд, включая понедельник.

Путин заявил о низшей точке в отношениях России и США kremlin.ru / Пресс-служба Кремля Отношения США и России находятся в низшей точке за последние годы. Такое заявление в ходе интервью американскому телеканалу NBC News сделал президент России Владимир Путин. Глава государства также подчеркнул, что его не задели скандальные высказывания заокеанского коллеги, поскольку ранее он слышал десятки необоснованных обвинений в свой адрес. Владимир Путин пообщался с американским журналистом в преддверии саммита с хозяином Белого дома Джо Байденом. Полная версия интервью с российским лидером выйдет в эфир 14 июня.

Глава ЛНР прервал визит в РФ из-за диверсии Киева Пресс-служба главы ЛНР / Глава Луганской народной республики Леонид Пасечник вынужденно прервал визит в Россию, где принимал участие в XIV международном фестивале «Великое русское слово» в Крыму. Об этом говорится в заявлении лидера, распространенном накануне. Причиной стала гибель защитников ЛНР: в народной милиции сообщили, что группа украинских диверсантов ночью проникла на территорию наблюдательного поста Луганской республики в районе населенного пункта Голубовское и хладнокровно застрелила пятерых военнослужащих.