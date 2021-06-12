Медведя в Коми прозвали «футболистом» за ночные вылазки на стадион

Сыктывкар, 12 июня. Случаи появления медведей в жилых районах участились в Коми. Один из косолапых повадился ходить по ночам на стадион. За это местные жители прозвали его «футболистом».

Следы медведя на стадионе были обнаружены в Княжпогостском районе. Рядом со спортивным сооружением расположен детский сад. Людей беспокоит, что дикие животные стали часто выходить за пределы леса. И не только по ночам.

Местная жительница Ирина Сабурова призналась, что видела медведя в дневное время. Тот переходил дорогу, по данным kp.ru, совершенно не боясь автомобилей.

В подмосковных Мытищах с территории частного гольф-клуба недавно сбежал бурый медведь. Оперативные службы в связи с этим были приведены в полную готовность.