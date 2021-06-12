Открывшего огонь на Красной площади Крисевича задержали на 48 часов

Москва, 12 июня. Акционист Павел Крисевич открыл огонь на Красной площади в Москве. Его адвокат Мансур Гильманов сообщил, что подзащитного задержали на 48 часов.

Московский главк МВД возбудил уголовное дело по статье о хулиганстве в отношении Крисевича. Акционист несколько раз выстрелил в небо из охолощенного оружия.

Крисевича моментально увели сотрудники правоохранительных органов. Его подруга, акционистка Анастасия Михайлова, сообщила, что он не пострадал, это была только акция. Сообщается, что стрельба производилась из охолощенного пистолета Макарова.

Крисевич отделался ожогом лица. Его доставили в ОВД по району Китай-город.

Ранее сообщалось, что Крисевич рассказал подробности происшествия в Москве. Гильманов заявил, что акционист чувствует себя нормально.