Банки отреагировали на повышение ключевой ставки на 0,5 процентного пункта

Москва, 12 июня. Банки отреагировали на решение ЦБ РФ повысить ключевую ставку до 5,5% годовых, существенного повышения ставок по кредитам не ожидается.

Регулятор увеличивает показатель уже в третий раз подряд. На этот раз ключевая ставка поднята на 0,5 базового пункта до уровня апреля-июня 2020 года.

Ряд банков после решения ЦБ прогнозирует рост ставок по кредитам и вкладам. В ВТБ отметили, что не исключают изменения ставок по кредитам, но принимать окончательное решение будут, ориентируясь на конъюнктуру рынка.

Повышение ставок также ждут директор казначейства банка «Санкт-Петербург» Ринат Кутуев и руководитель управления клиентского счастья Райффайзенбанка Кирилл Матвеев. Однако резкого скачка ставок по потребительским кредитам и ипотеке в банковской среде не ждут.

Ряд банков планируют отслеживать ситуацию на финансовом рынке и принимать решение в зависимости от ситуации в целом, сообщает РИА Новости.

«Сейчас внимательно следим за рынком и рассматриваем вопрос коррекции ставок в связи с ростом ключевой ставки ЦБ», — отметили в «Почта банке».

Ранее председатель ЦБ РФ Эльвира Набиуллина заявила, что регулятор с большой вероятностью может повысить ключевую ставку в июле. По ее словам, ЦБ РФ перестанет повышать ставку, когда инфляционные ожидания начнут стабильно снижаться.