Киев, 12 июня. Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) обязал футбольную ассоциацию Украины убрать с формы сборной националистический слоган «Героям слава!».

Скандальный лозунг находится на внутренней стороне воротника футболки. Украинская сборная хотел сыграть все матчи Евро-2020 в такой форме.

Проверять футболки на отсутствие националистического слогана предстоит делегатам УЕФА. Футбольная ассоциация Украины заявила, что этот лозунг якобы представляет собой официальный футбольный украинский символ.

Ранее сообщалось, что суперкомпьютер спрогнозировал результаты чемпионата Европы и предсказал победителя. Сборную Украины ждет поражение и выбывание с турнира задолго до финального матча.