Кинолог поделился рекомендациями по выгулу собак в жаркую погоду

Москва, 12 июня. Некоторые собаки могут тяжело переносить жару. В такую погоду их следует беречь от прогулок на солнце, заявил президент Российской кинологической федерации Владимир Голубев.

Речь идет о беременных и пожилых собаках, а также о питомцах, страдающих от ожирения и сердечно-сосудистых заболеваний. Касается это и молодых щенков.

«Воздействие высокой температуры может привести к ухудшению состояния здоровья собаки. В жаркие дни в целом нужно снизить физические нагрузки для всех собак», — подчеркнул кинолог в беседе с РИА Новости.

Голубев ранее рассказал о новом законе, запрещающем выгуливать собак на пляже. Он вступил в силу с 1 января нынешнего года.