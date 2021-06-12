Паулина Андреева впервые после родов предстала перед папарацци

Санкт-Петербург, 12 июня. Актриса Паулина Андреева блеснула на красной дорожке премии «Топ-50», впервые после родов выйдя в свет.

В Петербурге прошла торжественная церемония вручения премии «Топ-50» самым знаменитым людям города. Одной из гостей оказалась и 32-летняя актриса, супруга режиссера Федора Бондарчука. В марте у звездной пары родился сын Иван, и до этого Паулина посвящала все свое время наследнику.

«Петербург — навсегда мой дом. Несмотря на то, что я живу в Москве больше десяти лет, я все равно считаю себя петербурженкой. Я не подстраиваюсь под Москву, и в Москве нахожу места, которые напоминают Петербург», — поделилась актриса с журналистами журнала «Собака».

Андреева отметила, что последний год и карантин заставили ее больше ценить домашний уют. К слову, на вечере брюнетка была одна, судя по всему, звездный супруг не смог сопровождать ее в этой поездке.

Выглядела актриса эффектно. На церемонии она появилась в черном брючном костюме: жакет слегка широкого кроя и расклешенные брючины. Судя по внешнему виду, у Паулины вовсе нет проблем с лишним весом после родов.

Андреева и Бондарчук сыграли тайную свадьбу в Петербурге в 2019 году. В начале марта 53-летний Федор и 32-летняя Паулина стали родителями. Для актрисы Ваня первый ребенок, а для ее знаменитого супруга — уже третий. От брака со Светланой Бондарчук у режиссера есть 27-летний сын Сергей и 17-летняя дочь Варвара.

Отметим, спустя месяц после рождения Вани Бондарчука известный российский художник Никас Сафронов признался, что вынужден соблюдать режим и не шуметь дома из-за нового жильца в квартире его соседей. Живописец живет в одном доме с Федором Бондарчуком, чья семья теперь строго соблюдает режим сна и бодрствования, этот же режим должен соблюдать участливый сосед. Сафронов старается лишний раз не шуметь и даже в общении с журналистами просит быть потише.