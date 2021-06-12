«Напялили нацистское тряпье»: украинцы раскритиковали УАФ за лозунги на форме

Киев, 12 июня. Украинская ассоциация футбола присвоила официальный статус лозунгам «Слава Украине!» и «Героям слава!». Однако граждане резко раскритиковали этот шаг.

О нововведении, вызвавшем недовольство, через аккаунт в Facebook заявил президент УАФ Андрей Павленко. Об этом сообщает портал Regnum.

«Banderite никак не уймутся — свою нацистскую кричалку везде суют. 404 территория, ни славы, ни чести, ни героев», — написал Tom.

Другой пользователь отметил, что Украина выставляет себя дураками назло соседу. Еще один украинец подчеркнул, что везде есть свои плюсы. При очередном проигрыше национальной команды весь стадион будет кричать эти лозунги.

«Все продается и все покупается, противно слышать и читать эту мурню. Искренне всю жизнь люблю украинский футбол, от всей души желаю в новой форме в воскресенье проиграть, показав истинную цену словоблудию», — отреагировал Николай Н.

Один из комментаторов удивлен нововведению. У него складывается ощущение, будто УАФ хочет, чтобы Украину просто сняли с Евро-2020.

«А меня удивляют игроки нашей сборной. Ни совести, ни чести, ни моральных принципов. Напялили нацистское тряпье и засунули язык в задницу. Хотя бы один возразил», — выразил негодование Игорь П.

Ранее стало известно, что президенту Украины Владимиру Зеленскому предложили признать футбол «сепаратистским» видом спорта.