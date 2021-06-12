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Какие льготы в России можно обменять на реальные деньги

Экономика
Какие льготы в России можно обменять на реальные деньги
ФБА «Экономика сегодня»

Москва, 12 июня. Около миллиона россиян в прошлом году предпочли денежные выплаты мерам социальной поддержки, сообщили в Минтруде.

Как уточнили в ведомстве, федеральные льготники могут заменить меры поддержки на деньги, выплачиваемые из федерального бюджета, полностью или частично по трем направлениям: за медицинское обеспечение, санаторно-курортное лечение и проезд до места отдыха и обратно. Как сообщает «Российская газета», с февраля этого года общая сумма по всем трем направлениям компенсации составляет 1211,66 рубля в месяц.

Если инвалиды отказываются от медицинского обеспечения, у них сохраняется право на бесплатные технические средства реабилитации. Решение о замене можно принять один раз в год. Чтобы получать компенсацию в 2022 году, заявление нужно подать в 2021 году, но не позднее 1 октября. Дважды подавать заявление не придется — оно продлевается автоматически. В Минтруде также просят не забывать, что все социальные выплаты теперь приходят только на карту «Мир».

Согласно отчету Росстата, в прошлом году на компенсацию набора социальных услуг решились более 800 тыс. инвалидов, 15,5 тыс. ветеранов Великой Отечественной войны, 75,3 тыс. ветеранов боевых действий и 23,2 тыс. членов их семей, а также 5,5 тыс. граждан, пострадавших от радиации, почти 4 тыс. почетных доноров и 33 героя России.

Ранее ФАН составил 25 способов бесплатно получить помощь и деньги от государства. В частности есть несколько вариантов улучшить свои жилищные условия. У молодых семей, где возраст каждого из супругов не достиг 35-ти лет, есть возможность и вовсе получить жилье бесплатно. Для этого семья должна быть официально признана нуждающейся в улучшении жилищных условий. Главное условие для реализации этой программы: хотя бы один из супругов должен быть трудоустроен.

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