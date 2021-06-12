Противники сборной России на Евро-2020: краткий анализ Бельгии

Москва, 12 июня. В субботу 12 июня в рамках Евро-2020 сборная России сыграет с Бельгией. Анализируем главного соперника национальной команды по группе B.

Бельгийцы считаются фаворитами уже не первого международного футбольного турнира. Не является исключением и Евро-2020. Среди подопечных главного тренера Роберто Мартинеса есть много игроков из топ-клубов, а потому неудивительно, что заочно эксперты отдают победу именно им. Однако в футболе нередки случаи, когда и потенциальный аутсайдер создает трудности.

Сборная Бельгии пришла на чемпионат Европы 2020 года в хорошей форме. В последний раз они проигрывали в октябре прошлого года. Это была игра с Англией в рамке Лиги наций, которая закончилась со счетом 1:2. Затем последовала пятиматчевая победная серия. Прервалась она 27 марта 2021 года во встрече со сборной Чехии, когда матч завершился ничьей 1:1.

Три дня спустя бельгийцы нанесли сокрушительное поражение Белоруссии со счетом 8:0, но затем сыграли в ничью с Грецией, хотя это был товарищеский матч. Последней игрой перед Евро-2020 стала встреча с Хорватией, которая завершилась минимальной победой для Бельгии.

Если смотреть на статистику подопечных Роберто Мартинеса на квалификации Чемпионата мира 2022 года, то команда занимает первое место. Всего было проведено три матча. Два закончились победой, один — ничьей. Было забито 12 мячей (среди которых восемь — в ворота Белоруссии) и два пропущено.

Однако несмотря на хорошие результаты Бельгии, у России есть шансы на победу. В 2021 году подопечные тренера Станислава Черчесова сыграли пять матчей, где три раза побеждали и поделили очки с Польшей. На квалификации Чемпионата мира 2022 года национальная команда делит первое место с Хорватией, забив за три игры шесть мячей, что говорит о высокой результативности игроков.

К тому же, немаловажным фактором являются и «родные стены». Сборная России встретит Бельгию на стадионе «Газпром Арена» в Санкт-Петербурге.

Ранее стало известно, что главный тренер сборной Бельгии Роберто Мартинес заявил, что его команда изучила Россию и считает предстоящий матч настоящим испытанием для игроков.