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«Вы восхитительны»: юная дочь Волочковой в откровенном платье очаровала поклонников

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Шоу-бизнес
«Вы восхитительны»: юная дочь Волочковой в откровенном платье очаровала поклонников
Prt Scr instagram.com  /  @volochkova_art

Москва, 12 июня. Дочь бывшей балерины Анастасии Волочковой Ариадна предстала перед почитателями в коротком платье с декольте.

Наследница бывшей примы Большого театра опубликовала у себя на странице в Instagram фото, на котором она позирует на балконе в атласном вечернем платье цвета фиалки с обнаженными плечами. Как уточнила Ариадна, это ее выпускной наряд.

15-летняя девушка предложила подписчикам обсудить новые сериалы и составила подборку новых картин, которые стоит, по ее мнению, посмотреть.

Подписчики поблагодарили Ариадну за подборку и восхитились ее роскошным образом.

«Класс, и платье, и фильмы, и вы в этом образе! Очень красиво!» — пишет в комментариях пользователь под ником alla2016alla.

«Боже, какая же вы красивая», — добавила _crueella.

«Ариадна, вы восхитительны! Всего вам наилучшего этим летом!» — оставил комплимент soli123_lo!!.

Дочь Волочкова родила от бизнесмена Игоря Вдовина. Девочка живет с отцом и долгое время почти не общалась с матерью. Но решила первой пойти на примирение: предложила балерине выступить под свою песню, которую исполнила на французском языке.

Ранее стало известно, что Ариадна нашла способ зарабатывать деньги в 15 лет. Подросток размещает рекламу в социальных сетях и продает свои картины. За рекламное объявление несовершеннолетняя дочь Волочковой получает до 10 тыс. рублей. Ученица престижного лицея, кроме того, готовится выпустить сборник стихотворений.

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волочкова соцсети ариадна волочкова
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