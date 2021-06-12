Ученые заявили, что рак можно определить по запаху фекалий

Москва, 12 июня. Первым симптомом рака поджелудочной железы может быть запах кала. В этом случае нужно немедленно обратиться к врачу, так как это поможет предотвратить распространение заболевания.

В случае с любыми видами рака нужно реагировать немедленно. Однако поражение поджелудочной железы обнаружить сложно. Об этом сообщает ИноСМИ.

Специалисты Национальной службы здравоохранения отмечают, что, если признаки проявляются, то в виде изменения кала. Его плохой запах может быть предупреждающим сигналом, указывающим на наличие смертельной болезни. Связано это с недостаточным количеством панкреатических ферментов в кишечном тракте.

«Это приводит к мальабсорбции, к синдрому пониженного всасывания, так как пища быстро проходит по кишечному тракту. Если система пищеварения работает плохо, то это может вызвать сухой, твердый стул, который будет испытывать сложности при проходе», — заявляют ученые.

К другим симптомам панкреатического рака можно отнести желтоватый цвет кожи и белков глаз. Возможен зуд, потемнение мочи. У больных нередко наблюдается потеря аппетита, снижение веса без видимых на то причин. Также к признакам болезни относятся высокая температура, жар или дрожь.

«Многие из перечисленных симптомов весьма распространены и могут быть вызваны многочисленными другими причинами», — отмечают специалисты службы здравоохранения.

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