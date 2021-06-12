Регионы
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
12 июня 09:02
09:00
Происшествия
Японского пенсионера заподозрили в шпионаже в пользу России
09:00
Общество
День России 12 июня: история первого постсоветского праздника, заложенного Ельциным
08:59
Происшествия
Тридцатилетний пассажир внедорожника погиб в одиночном ДТП под Новосибирском
08:57
Общество
Сотрудники ГИБДД станут визуально фиксировать разговоры по телефону за рулем
08:56
Общество
Составлен рейтинг любимых экстремальных видов спорта у россиян
08:56
Происшествия
Режим повышенной готовности ввели из-за обрушения котлована на стройке в Новосибирске
08:53
Экономика
Несколько банков РФ возобновили выдачу льготной сельской ипотеки
08:53
Общество
Британский врач указал на опасные симптомы рака щитовидной железы
08:53
Политика
Бориса Джонсона обвинили в лицемерии
08:51
Технологии
Роскосмос и Минобороны приняли техпроект комплекса с ракетами «Ангара»
Все новости

Ученые заявили, что рак можно определить по запаху фекалий

Общество
Ученые заявили, что рак можно определить по запаху фекалий
pixabay.com  /  islandworks

Москва, 12 июня. Первым симптомом рака поджелудочной железы может быть запах кала. В этом случае нужно немедленно обратиться к врачу, так как это поможет предотвратить распространение заболевания.

В случае с любыми видами рака нужно реагировать немедленно. Однако поражение поджелудочной железы обнаружить сложно. Об этом сообщает ИноСМИ.

Специалисты Национальной службы здравоохранения отмечают, что, если признаки проявляются, то в виде изменения кала. Его плохой запах может быть предупреждающим сигналом, указывающим на наличие смертельной болезни. Связано это с недостаточным количеством панкреатических ферментов в кишечном тракте.

«Это приводит к мальабсорбции, к синдрому пониженного всасывания, так как пища быстро проходит по кишечному тракту. Если система пищеварения работает плохо, то это может вызвать сухой, твердый стул, который будет испытывать сложности при проходе», — заявляют ученые.

К другим симптомам панкреатического рака можно отнести желтоватый цвет кожи и белков глаз. Возможен зуд, потемнение мочи. У больных нередко наблюдается потеря аппетита, снижение веса без видимых на то причин. Также к признакам болезни относятся высокая температура, жар или дрожь.

«Многие из перечисленных симптомов весьма распространены и могут быть вызваны многочисленными другими причинами», — отмечают специалисты службы здравоохранения.

Ранее стало известно, что рыбий жир повышает эффект действия антибиотиков на организм.

Вернуться назад

Все новости / Общество / Ученые заявили, что рак можно определить по запаху фекалий
рак здоровье лечение
Комментировать
Эксклюзив
День России 12 июня: история первого постсоветского праздника, заложенного Ельциным
День России 12 июня: история первого постсоветского праздника, заложенного Ельциным
Самое популярное
Блогер из России притворился украинцем и спросил у эстонца, чей на самом деле Крым
Общество 316880 9 июня 2021
Блогер из России притворился украинцем и спросил у эстонца, чей на самом деле Крым
Поляк пришел в восторг от преображения Крыма после воссоединения с Россией
Общество 63804 10 июня 2021
Поляк пришел в восторг от преображения Крыма после воссоединения с Россией
Астролог спрогнозировала изменения в жизни людей в период солнечного затмения
Общество 52169 9 июня 2021
Астролог спрогнозировала изменения в жизни людей в период солнечного затмения
Запущенный Путиным Амурский ГПЗ будет приносить России свыше $2,3 млрд в год
Экономика 51729 9 июня 2021
Запущенный Путиным Амурский ГПЗ будет приносить России свыше $2,3 млрд в год
В Киеве отреагировали на слова Путина о перспективах членства Украины в НАТО
Армия 43137 10 июня 2021
В Киеве отреагировали на слова Путина о перспективах членства Украины в НАТО
Рейтинг@Mail.ru