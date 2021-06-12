Соединения меди и железа обнаружили в мозгах пациентов с болезнью Альцгеймера

Лондон, 12 июня. В образцах амилоидных бляшек мозгов двух умерших людей, при жизни страдавших от болезни Альцгеймера, обнаружили соединения меди и железа.

Это открытие, по мнению группы ученых из Великобритании, Германии и США, может стать ключом к борьбе с недугом. Об этом сообщает журнал Science Advances.

Специалисты предположили, что возникновение нейровоспаления и возникновение нейрональной недостаточности в пораженных болезнью Альцгеймера участках мозга вызвано окислительным процессом из-за сочетания меди и железа. Кроме того, ученые теперь смогут выявить влияние болезни Альцгеймера на нейроны и найти причины пагубного воздействия.

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