Спортсменов Ленобласти премируют за высокие достижения

Всеволожск, 12 июня. Власти Ленинградской области намерены наградить спортсменов и их тренеров денежными премиями за высокие достижения.

Из областного бюджета на эти цели будет выделено 1,9 миллиона рублей. На премии правительства области могут рассчитывать 88 чемпионов и их наставников.

С начала нынешнего года атлеты Ленинградской области принесли региону более 100 медалей на различных турнирах. За высокие результаты спортсменов здесь премируют регулярно.

Совет молодым атлетам ранее дал трехкратный олимпийский чемпион, член комитета Совфеда Александр Карелин. Он порекомендовал начинающим спортсменам не жалеть себя и не думать о страховке.