Сирийские школьники поздравили российских военных в Тартусе с Днем России

Дамаск, 12 июня. Дети из сирийского ансамбля «Астарта» песнями на русском языке поздравили с Днем России военных Военно-морского флота РФ в Тартусе.

Концерт прошел непосредственно на причале пункта материально-технического обеспечения (ПМТО) ВМФ. Дети поздравили военнослужащих ПМТО и моряков с патрульного корабля «Василий Быков» и с малого ракетного корабля «Орехово-Зуево».

«Приятно осознавать, что, стоя у российского корабля, находясь на земле Сирийской Арабской Республики, мы слышим прекрасные песни на русском языке сирийских ребят. Это очень влияет на моральный дух», — цитирует замкомандира по военно-политической работе ПМТО Александра Березюка РИА Новости.

Ранее на территории провинции Тартус на горе Джебель ас-Сейда, в районе населенного пункта Машта аль-Хилу, открылся российско-сирийский Парк мира. На торжественной церемонии открытия парка выступил посол РФ в Сирии Александр Ефимов. В конце 2020 года в этой местности прошла серия мощных лесных пожаров, тушением которых местные службы занимались при активной поддержке со стороны ВКС РФ.