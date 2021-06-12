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Сирийские школьники поздравили российских военных в Тартусе с Днем России

Армия
Сирийские школьники поздравили российских военных в Тартусе с Днем России
Федеральное агентство новостей  /  Мохамад Жарбуа

Дамаск, 12 июня. Дети из сирийского ансамбля «Астарта» песнями на русском языке поздравили с Днем России военных Военно-морского флота РФ в Тартусе.

Концерт прошел непосредственно на причале пункта материально-технического обеспечения (ПМТО) ВМФ. Дети поздравили военнослужащих ПМТО и моряков с патрульного корабля «Василий Быков» и с малого ракетного корабля «Орехово-Зуево».

«Приятно осознавать, что, стоя у российского корабля, находясь на земле Сирийской Арабской Республики, мы слышим прекрасные песни на русском языке сирийских ребят. Это очень влияет на моральный дух», — цитирует замкомандира по военно-политической работе ПМТО Александра Березюка РИА Новости.

Ранее на территории провинции Тартус на горе Джебель ас-Сейда, в районе населенного пункта Машта аль-Хилу, открылся российско-сирийский Парк мира. На торжественной церемонии открытия парка выступил посол РФ в Сирии Александр Ефимов. В конце 2020 года в этой местности прошла серия мощных лесных пожаров, тушением которых местные службы занимались при активной поддержке со стороны ВКС РФ.

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Сирия вмф день россии
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