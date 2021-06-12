Блинкен поздравил россиян с Днем России и указал на важность стабильных отношений

Вашингтон, 12 июня. Госсекретарь США Энтони Блинкен поздравил россиян с Днем России.

Американский госсекретарь подтвердил стремление Вашингтона к конструктивному взаимодействию с российскими властями. Энтони Блинкен также напомнил о важности более стабильных двусторонних отношений России и США. Об этом сообщает Госдеп США.

Ранее посольство РФ в Аргентине на своей странице в Twitter опубликовало видеопоздравление от латиноамериканской актрисы и певицы Натальи Орейро по случаю Дня России.

Знаменитая уругвайская актриса и певица Наталия Орейро призналась, что любит россиян и поздравила с праздником Днем России, который отмечается ежегодно 12 июня. Стоя в кокошнике, она заявила, что Российская Федерация для нее второй дом и отправила воздушный поцелуй.