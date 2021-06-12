Голодный кит проглотил дайвера из США и выплюнул обратно в океан

Вашингтон, 12 июня. Американец Майкл Паккард ловил омаров в Атлантическом океане недалеко от берега, но неожиданно его окружила кромешная темнота.

В пятницу утром, в свой привычный рабочий день Майкл Паккард вместе с напарником вышел на лодке «Джа-н-Джей» в бухту Херринг, недалеко от Провинстауна, штат Массачусетс. Условия для погружения были превосходными, видимость воды составляла около 20 футов.

В интервью для WBZ-TV News 56-летний Паккард рассказал, как побывал в пасти у горбатого кита. Он спрыгнул с судна в акваланге в воду, а после «почувствовал огромный удар, и все потемнело». Сначала мужчина подумал, что его проглотила белая акула. Ощупав все вокруг он понял, что зубов нет.

«А потом я понял: «О Боже, я в пасти кита, и он пытается меня проглотить. Вот оно, я сейчас умру»», — рассказал ныряльщик.

Мистер Паккард признался, что все это время думал о своей жене и двух мальчиках 12 и 15 лет. Примерно спустя 30-40 секунд морской гигант затряс головой и выплюнул его.

«Меня просто подбросило в воздух, и я приземлился в воду. Я был свободен и просто парил там. Я не мог поверить», — вспоминает Паккард.

Его старший товарищ по команде втащил его обратно в лодку. Паккарда доставили в больницу Кейп-Код в Хайаннисе. У него диагностировали вывих колена.

‘Oh My God, I’m In A Whale’s Mouth’: Lobster Diver Says He Was Nearly Swallowed By Whale Off Cape Codhttps://t.co/56CXKcRinY — WBZ | CBS Boston News (@wbz) June 11, 2021

Горбатые киты, как правило, кормятся широко открывая рот, чтобы проглотить как можно больше рыбы. То, что случилось с мистером Паккардом, было, по всей вероятности, случайностью.

Недавно мертвого горбатого кита нашли на побережье Франции. По словам экспертов, такие случаи является крайни редкими.