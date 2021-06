Голодный кит проглотил дайвера из США и выплюнул обратно в океан

Вашингтон, 12 июня. Американец Майкл Паккард ловил омаров в Атлантическом океане недалеко от берега, но неожиданно его окружила кромешная темнота.

В пятницу утром, в свой привычный рабочий день Майкл Паккард вместе с напарником вышел на лодке «Джа-н-Джей» в бухту Херринг, недалеко от Провинстауна, штат Массачусетс. Условия для погружения были превосходными, видимость воды составляла около 20 футов.

В интервью для WBZ-TV News 56-летний Паккард рассказал, как побывал в пасти у горбатого кита. Он спрыгнул с судна в акваланге в воду, а после «почувствовал огромный удар, и все потемнело». Сначала мужчина подумал, что его проглотила белая акула. Ощупав все вокруг он понял, что зубов нет.

Мистер Паккард признался, что все это время думал о своей жене и двух мальчиках 12 и 15 лет. Примерно спустя 30-40 секунд морской гигант затряс головой и выплюнул его.

Его старший товарищ по команде втащил его обратно в лодку. Паккарда доставили в больницу Кейп-Код в Хайаннисе. У него диагностировали вывих колена.

