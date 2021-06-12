Регионы
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
12 июня 07:31
07:28
Наука
Соединения меди и железа обнаружили в мозгах пациентов с болезнью Альцгеймера
07:25
Общество
Спортсменов Ленобласти премируют за высокие достижения
07:23
Политика
Блинкен поздравил россиян с Днем России и указал на важность стабильных отношений
07:21
Армия
Сирийские школьники поздравили российских военных в Тартусе с Днем России
07:18
Общество
Голодный кит проглотил дайвера из США и выплюнул обратно в океан
07:00
Политика
Голого короля играет свита: США готовят проигрышную повестку встречи Байдена и Путина
06:58
Общество
Мясников назвал кровавые слезы одним из признаков рака
06:57
Политика
Путин: умерший в США бывший министр печати Лесин был хорошим человеком
06:39
Общество
Водителей из Ленобласти и Петербурга предупредили об активности лосей
06:37
Общество
Россияне ускорили возврат долгов коллекторам
Все новости

Мясников назвал кровавые слезы одним из признаков рака

Общество
Мясников назвал кровавые слезы одним из признаков рака
wikipedia.org  /  Dmitry Rozhkov / CC BY-SA 4.0

Москва, 12 июня. Врач и телеведущий Александр Мясников предупредил об опасности кровавых слез.

Кровавые слезы могут свидетельствовать о серьезных проблемах со здоровьем. Речь идет об онкологическом заболевании. Об этом Мясников заявил в эфире телеканала «Россия-1».

«Это бывает при онкологии слезной железы», — сказал телеведущий.

Также кровавые слезы могут указывать на проблемы с печенью. Если у человека появляются проблемы со свертываемостью крови, человек начинает плакать и потеть кровью. Более того, красные слезы могут говорить об эндометриозе. Это хроническое заболевание женской репродуктивной системы, когда ткань слизистой оболочки прорастает за пределы матки.

Ранее Мясников объяснил, о каких смертельных заболеваниях может сигнализировать хромота. По словам специалиста, хромота может быть следствием атеросклероза нижних конечностей. Мясников отметил, что у людей с лишним весом деформирован скелет и может быть разрушен тазобедренный сустав. Таким образом, есть риск получить перелом шейки бедра, добавил врач.

Вернуться назад

Все новости / Общество / Мясников назвал кровавые слезы одним из признаков рака
рак онкология слезы
Комментировать
Эксклюзив
Голого короля играет свита: США готовят проигрышную повестку встречи Байдена и Путина
Голого короля играет свита: США готовят проигрышную повестку встречи Байдена и Путина
Самое популярное
Блогер из России притворился украинцем и спросил у эстонца, чей на самом деле Крым
Общество 312007 9 июня 2021
Блогер из России притворился украинцем и спросил у эстонца, чей на самом деле Крым
Поляк пришел в восторг от преображения Крыма после воссоединения с Россией
Общество 62645 10 июня 2021
Поляк пришел в восторг от преображения Крыма после воссоединения с Россией
Астролог спрогнозировала изменения в жизни людей в период солнечного затмения
Общество 51926 9 июня 2021
Астролог спрогнозировала изменения в жизни людей в период солнечного затмения
Запущенный Путиным Амурский ГПЗ будет приносить России свыше $2,3 млрд в год
Экономика 50691 9 июня 2021
Запущенный Путиным Амурский ГПЗ будет приносить России свыше $2,3 млрд в год
В Киеве отреагировали на слова Путина о перспективах членства Украины в НАТО
Армия 42634 10 июня 2021
В Киеве отреагировали на слова Путина о перспективах членства Украины в НАТО
Рейтинг@Mail.ru