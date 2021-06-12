Мясников назвал кровавые слезы одним из признаков рака

Москва, 12 июня. Врач и телеведущий Александр Мясников предупредил об опасности кровавых слез.

Кровавые слезы могут свидетельствовать о серьезных проблемах со здоровьем. Речь идет об онкологическом заболевании. Об этом Мясников заявил в эфире телеканала «Россия-1».

«Это бывает при онкологии слезной железы», — сказал телеведущий.

Также кровавые слезы могут указывать на проблемы с печенью. Если у человека появляются проблемы со свертываемостью крови, человек начинает плакать и потеть кровью. Более того, красные слезы могут говорить об эндометриозе. Это хроническое заболевание женской репродуктивной системы, когда ткань слизистой оболочки прорастает за пределы матки.

Ранее Мясников объяснил, о каких смертельных заболеваниях может сигнализировать хромота. По словам специалиста, хромота может быть следствием атеросклероза нижних конечностей. Мясников отметил, что у людей с лишним весом деформирован скелет и может быть разрушен тазобедренный сустав. Таким образом, есть риск получить перелом шейки бедра, добавил врач.