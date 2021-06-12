Путин: умерший в США бывший министр печати Лесин был хорошим человеком

Москва, 12 июня. Бывший министр Михаил Лесин при жизни был достойным человеком. Об этом заявил президент России Владимир Путин в рамках интервью телеканалу NBC.

«Лесин работал в моей администрации, он очень мне нравился, он умер, он погиб или умер в США, я по сей день сожалею, что его нет с нами. По-моему, он очень достойный, очень хороший человек», — заявил Путин.

Михаил Лесин трагически погиб в 2015 году в Вашингтоне. Местные следователи пришли к заключению, что смерть политика наступила в результате несчастного случая. Расследование велось почти год силами полиции, офиса прокурора и ФБР.

Ведущий телеканала NBC назвал ряд громких убийств и подозрений в них в России и за рубежом. В ответ Путин сказал, что ведущий перечислил людей, которые действительно погибали в разное время из-за разных причин по вине разных людей. Преступники, виновные в громких случаях гибели россиян найдены, заявил российский лидер.