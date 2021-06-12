Регионы
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
12 июня 07:31
07:28
Наука
Соединения меди и железа обнаружили в мозгах пациентов с болезнью Альцгеймера
07:25
Общество
Спортсменов Ленобласти премируют за высокие достижения
07:23
Политика
Блинкен поздравил россиян с Днем России и указал на важность стабильных отношений
07:21
Армия
Сирийские школьники поздравили российских военных в Тартусе с Днем России
07:18
Общество
Голодный кит проглотил дайвера из США и выплюнул обратно в океан
07:00
Политика
Голого короля играет свита: США готовят проигрышную повестку встречи Байдена и Путина
06:58
Общество
Мясников назвал кровавые слезы одним из признаков рака
06:57
Политика
Путин: умерший в США бывший министр печати Лесин был хорошим человеком
06:39
Общество
Водителей из Ленобласти и Петербурга предупредили об активности лосей
06:37
Общество
Россияне ускорили возврат долгов коллекторам
Все новости

Путин: умерший в США бывший министр печати Лесин был хорошим человеком

Политика
Путин: умерший в США бывший министр печати Лесин был хорошим человеком
kremlin.ru  /  Администрация Президента РФ

Москва, 12 июня. Бывший министр Михаил Лесин при жизни был достойным человеком. Об этом заявил президент России Владимир Путин в рамках интервью телеканалу NBC.

«Лесин работал в моей администрации, он очень мне нравился, он умер, он погиб или умер в США, я по сей день сожалею, что его нет с нами. По-моему, он очень достойный, очень хороший человек», — заявил Путин.

Михаил Лесин трагически погиб в 2015 году в Вашингтоне. Местные следователи пришли к заключению, что смерть политика наступила в результате несчастного случая. Расследование велось почти год силами полиции, офиса прокурора и ФБР.

Ведущий телеканала NBC назвал ряд громких убийств и подозрений в них в России и за рубежом. В ответ Путин сказал, что ведущий перечислил людей, которые действительно погибали в разное время из-за разных причин по вине разных людей. Преступники, виновные в громких случаях гибели россиян найдены, заявил российский лидер.

Вернуться назад

Все новости / Политика / Путин: умерший в США бывший министр печати Лесин был хорошим человеком
путин интервью лесин
Комментировать
Эксклюзив
Голого короля играет свита: США готовят проигрышную повестку встречи Байдена и Путина
Голого короля играет свита: США готовят проигрышную повестку встречи Байдена и Путина
Самое популярное
Блогер из России притворился украинцем и спросил у эстонца, чей на самом деле Крым
Общество 312007 9 июня 2021
Блогер из России притворился украинцем и спросил у эстонца, чей на самом деле Крым
Поляк пришел в восторг от преображения Крыма после воссоединения с Россией
Общество 62645 10 июня 2021
Поляк пришел в восторг от преображения Крыма после воссоединения с Россией
Астролог спрогнозировала изменения в жизни людей в период солнечного затмения
Общество 51926 9 июня 2021
Астролог спрогнозировала изменения в жизни людей в период солнечного затмения
Запущенный Путиным Амурский ГПЗ будет приносить России свыше $2,3 млрд в год
Экономика 50691 9 июня 2021
Запущенный Путиным Амурский ГПЗ будет приносить России свыше $2,3 млрд в год
В Киеве отреагировали на слова Путина о перспективах членства Украины в НАТО
Армия 42634 10 июня 2021
В Киеве отреагировали на слова Путина о перспективах членства Украины в НАТО
Рейтинг@Mail.ru