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Водителей из Ленобласти и Петербурга предупредили об активности лосей

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Водителей из Ленобласти и Петербурга предупредили об активности лосей
lenobl.ru  /  Пресс-служба правительства Ленинградской области

Санкт-Петербург, 12 июня. Жаркая погода выгоняет лосей на проезжую часть. Об этом сообщили в пресс-службе Северо-Западного межрегионального управления Росприроднадзора.

Автомобилистам из Ленинградской области советуют быть осторожнее, особенно на трассе. В жаркие дни гнус, тучи комаров, мошек и слепней, которые облепляют лесных животных, заставляют их выходить на открытые пространства.

Водителям авто, чтобы избежать ДТП с животным, необходимо соблюдать меры предосторожности. Лоси чаще всего выходят на дорогу в темное время суток: перед рассветом и в течение пары часов после заката. Именно в этот период нужно быть максимально внимательными и снизить скорость.

На опасных участках дорог, которые обозначены специальными знаками, нужно быть очень бдительными: лось может выскочить на дорогу внезапно. Если водитель заметит лося на дороге, то ему необходимо остановить машину, включить аварийную сигнализацию и дождаться, когда животное уйдет в лес, после чего продолжить движение.

Ранее сообщалось, что по центру города Вышний Волочек в Тверской области несколько дней бегает испуганный лось.

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