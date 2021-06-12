Россияне ускорили возврат долгов коллекторам

Москва, 12 июня. В 2021 году россияне возвращают переданные коллекторам просроченные долги в среднем за год и 10 месяцев, в 2020 году этот срок превышал два года, говорится в исследовании НАПКА.

По данным Национальной ассоциации профессиональных коллекторских агентств, срок погашения в 2020 году вырос более чем на семь месяцев в сравнении с 2019 годом.

«Срок погашения в прошлом году действительно вырос. Помимо причин, связанных с пандемией, на эту тенденцию повлиял тот факт, что коллекторские агентства активно предоставляли кредитные каникулы физическим лицам, за счет чего в том числе и вырос показатель», — цитирует президента НАПКА Эльмана Мехтиева ТАСС.

Количество запросов на кредитные каникулы сейчас снижается, что оказывается положительное влияние на срок погашения. По итогам года при позитивном прогнозе срок погашения может оказаться на уровне 2019 года

Ранее Мехтиев посоветовал россиянам избегать превышения суммы платежей над доходами и попытаться договориться с банком о реструктуризации кредита, чтобы справиться с высокой задолженностью. При обслуживании задолженности с платежной нагрузкой более 30–40% стоит учесть возможность подработки, а полученный от нее доход направить на погашение платежей, отметил президент НАПКА.