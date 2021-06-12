Спикер Рады назвал условие для начала переговоров о подаче воды в Крым

Киев, 12 июня. Председатель Верховной рады Украины Дмитрий Разумков допустил возможность начала переговоров с Москвой о возобновлении подачи воды в Крым, сообщает «Интерфакс-Украина».

По мнению политика, начать обсуждение этого вопроса Украина может только точно понимая, на какие уступки готова пойти Россия. Политик также высказался о возможности возобновления подачи воды в Крым.

«Теоретически возможно все, но нужно понимать всю палитру имеющихся вопросов. Потому что это же не только сугубо вопрос подачи воды в Крым», — заявил Разумков.

В конце мая заместитель председателя комитета Совета Федерации по экономической политике Валерий Васильев рассказал о ситуации с водоснабжением в Крыму. По его словам, Правительство РФ разработало план, направленный на решение этой проблемы.