«С Днем России»: Наталия Орейро призналась в любви к русским

Москва, 12 июня. Посольство РФ в Аргентине на своей странице в Twitter опубликовало видеопоздравление от латиноамериканской актрисы и певицы Натальи Орейро по случаю Дня России.

Знаменитая уругвайская актриса и певица Наталия Орейро призналась, что любит россиян и поздравила с праздником Днем России, который отмечается ежегодно 12 июня. Стоя в кокошнике, она заявила, что Российская Федерация для нее второй дом и отправила воздушный поцелуй.

«Россия для меня – тоже Родина. Я вас люблю!» — сказала Орейро.

В России каждый человек знаком с творчеством Наталии Орейро. Особую славу начинающей звезде принес аргентинский телесериал «Дикий ангел». Актриса сыграла в нем двойную роль: нежная Милагрос Экспосито без особых усилий перевоплощалась в пацанку Чолито.

День России – это один из самых «молодых» и важных государственных праздников в стране, отмечаемый ежегодно 12 июня. Именно в этот день в 1990 году была принята Декларация о государственном суверенитете России, в которой было провозглашено главенство Конституции и ее законов. Тогда же нашей стране было дано и новое название – Российская Федерация.

Напомним, что недавно талантливая красавица и абсолютная звезда латиноамериканских сериалов Наталия Орейро отметила свой день рождения.