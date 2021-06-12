«С Днем России»: Наталия Орейро призналась в любви к русским

Москва, 12 июня. Посольство РФ в Аргентине на своей странице в Twitter опубликовало видеопоздравление от латиноамериканской актрисы и певицы Натальи Орейро по случаю Дня России.
Знаменитая уругвайская актриса и певица Наталия Орейро призналась, что любит россиян и поздравила с праздником Днем России, который отмечается ежегодно 12 июня. Стоя в кокошнике, она заявила, что Российская Федерация для нее второй дом и отправила воздушный поцелуй.
«Россия для меня – тоже Родина. Я вас люблю!» — сказала Орейро.
В России каждый человек знаком с творчеством Наталии Орейро. Особую славу начинающей звезде принес аргентинский телесериал «Дикий ангел». Актриса сыграла в нем двойную роль: нежная Милагрос Экспосито без особых усилий перевоплощалась в пацанку Чолито.
???????? Saludo por el Día de #Rusia de Natalia Oreiro, cantante y actriz ????@mae_rusia@SilvanaJarmoluk#RussiaDay #Russia1Love, #DiadeRusia #Rusia1Amor #CentroRusoUBA #ФондРусскийМир pic.twitter.com/gf2Khmbi5z— Embajada de Rusia,AR (@EmbRusiaEnArgEs) June 12, 2021
День России – это один из самых «молодых» и важных государственных праздников в стране, отмечаемый ежегодно 12 июня. Именно в этот день в 1990 году была принята Декларация о государственном суверенитете России, в которой было провозглашено главенство Конституции и ее законов. Тогда же нашей стране было дано и новое название – Российская Федерация.
Напомним, что недавно талантливая красавица и абсолютная звезда латиноамериканских сериалов Наталия Орейро отметила свой день рождения.