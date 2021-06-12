Регионы
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
12 июня 07:30
07:28
Наука
Соединения меди и железа обнаружили в мозгах пациентов с болезнью Альцгеймера
07:25
Общество
Спортсменов Ленобласти премируют за высокие достижения
07:23
Политика
Блинкен поздравил россиян с Днем России и указал на важность стабильных отношений
07:21
Армия
Сирийские школьники поздравили российских военных в Тартусе с Днем России
07:18
Общество
Голодный кит проглотил дайвера из США и выплюнул обратно в океан
07:00
Политика
Голого короля играет свита: США готовят проигрышную повестку встречи Байдена и Путина
06:58
Общество
Мясников назвал кровавые слезы одним из признаков рака
06:57
Политика
Путин: умерший в США бывший министр печати Лесин был хорошим человеком
06:39
Общество
Водителей из Ленобласти и Петербурга предупредили об активности лосей
06:37
Общество
Россияне ускорили возврат долгов коллекторам
Все новости

Вильфанд предупредил об опасной погоде в ряде регионов России

Общество
Вильфанд предупредил об опасной погоде в ряде регионов России
Федеральное агентство новостей  /  Наталья Макеева

Москва, 12 июня. Научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд предупредил об опасной погоде жителей нескольких регионов страны.

Ливни, грозы, град и сильный ветер в ближайшие дни придут в республики Северного Кавказа и регионы Центрального Черноземья. В Тюменской, Томской, Омской, и Иркутской областях ожидаются ночные заморозки до двух–трех градусов ниже нуля. В Барнауле и Красноярском крае синоптики прогнозируют подъем воды в реках до опасного уровня.

«Какие будут опасные явления: в Орловской, Воронежской, Курской областях из-за сильной атмосферной неустойчивости будут ливни, гроза, град, ветер до 17 метров в секунду. Аналогичная ситуация будет в республиках Северного Кавказа, но ветер уже до 25 метров в секунду», — сообщил ТАСС Вильфанд.

По его словам, в Северо-Западном федеральном округе из-за высокой температуры прогнозируется повышенная пожарная опасность.

Ранее синоптик Гидрометцентра Александр Колесов сообщил, что кратковременные дожди и грозы ожидаются в Санкт-Петербурге в субботу, 12 июня. Температура воздуха в дневное время составит от 21 до 23 градусов тепла.

Вернуться назад

Все новости / Общество / Вильфанд предупредил об опасной погоде в ряде регионов России
погода гидрометцентр вильфанд
Комментировать
Эксклюзив
Голого короля играет свита: США готовят проигрышную повестку встречи Байдена и Путина
Голого короля играет свита: США готовят проигрышную повестку встречи Байдена и Путина
Самое популярное
Блогер из России притворился украинцем и спросил у эстонца, чей на самом деле Крым
Общество 312007 9 июня 2021
Блогер из России притворился украинцем и спросил у эстонца, чей на самом деле Крым
Поляк пришел в восторг от преображения Крыма после воссоединения с Россией
Общество 62645 10 июня 2021
Поляк пришел в восторг от преображения Крыма после воссоединения с Россией
Астролог спрогнозировала изменения в жизни людей в период солнечного затмения
Общество 51926 9 июня 2021
Астролог спрогнозировала изменения в жизни людей в период солнечного затмения
Запущенный Путиным Амурский ГПЗ будет приносить России свыше $2,3 млрд в год
Экономика 50691 9 июня 2021
Запущенный Путиным Амурский ГПЗ будет приносить России свыше $2,3 млрд в год
В Киеве отреагировали на слова Путина о перспективах членства Украины в НАТО
Армия 42634 10 июня 2021
В Киеве отреагировали на слова Путина о перспективах членства Украины в НАТО
Рейтинг@Mail.ru