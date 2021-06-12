Вильфанд предупредил об опасной погоде в ряде регионов России

Москва, 12 июня. Научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд предупредил об опасной погоде жителей нескольких регионов страны.

Ливни, грозы, град и сильный ветер в ближайшие дни придут в республики Северного Кавказа и регионы Центрального Черноземья. В Тюменской, Томской, Омской, и Иркутской областях ожидаются ночные заморозки до двух–трех градусов ниже нуля. В Барнауле и Красноярском крае синоптики прогнозируют подъем воды в реках до опасного уровня.

«Какие будут опасные явления: в Орловской, Воронежской, Курской областях из-за сильной атмосферной неустойчивости будут ливни, гроза, град, ветер до 17 метров в секунду. Аналогичная ситуация будет в республиках Северного Кавказа, но ветер уже до 25 метров в секунду», — сообщил ТАСС Вильфанд.

По его словам, в Северо-Западном федеральном округе из-за высокой температуры прогнозируется повышенная пожарная опасность.

Ранее синоптик Гидрометцентра Александр Колесов сообщил, что кратковременные дожди и грозы ожидаются в Санкт-Петербурге в субботу, 12 июня. Температура воздуха в дневное время составит от 21 до 23 градусов тепла.