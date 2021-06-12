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Инфекционист назвала опасность молока для младенцев

Общество
Инфекционист назвала опасность молока для младенцев
пресс-служба администрации Краснодарского края

Москва, 12 июня. Употребление коровьего молока маленькими детьми может привести к воспалениям на коже, дерматиту или экземе, рассказала врач-инфекционист Татьяна Чаленко.

Белок коровьего молока является мощным аллергеном и может вызывать сильнейшую непереносимость. При этом ребенок также может страдать от боли в животе, колик. Заменять коровье молоко на козье, скорее всего, не даст никакого эффекта, если ребенок уже «продемонстрировал» аллергическую реакцию, отметила специалист в беседе с URA.RU. Поэтому следует аккуратно и постепенно вводить молочные продукты в прикорм для детей до трех лет, подчеркнула врач.

В преддверии отпусков детский психолог напомнил, как летать с маленькими детьми в самолете. Специалист призвал активно использовать игровые компоненты в нескольких вариантах, и взять с собой гаджеты, раскраски, игрушки, потому что маленького пассажира придется все время отвлекать чем-то новым.

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