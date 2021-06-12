Астрологи назвали пять знаков зодиака самых желанных женщин

Москва, 12 июня. Астрологи назвали знаки зодиака, представительницы которых обладают природным магнетизмом и наиболее желанны для мужчин.

Непередаваемым шармом и харизмой обладают женщины-Козероги. Противоположный пол они привлекают к себе недоступностью и холодом, но готовы ради избранника пойти на многое, когда влюбляются по-настоящему, сообщает «Вечерняя Москва».

Красота и обаяние отличает Водолеев. Астрологи считают энергетику представительниц знака настолько сильной, что, глядя на них, мужчины «сворачивают шеи». При этом девушки-Водолеи избирательны и долго присматриваются к потенциальному партнеру.

С женщинами-Раками мужчинам очень комфортно. Они не скрывают своих эмоций и не обделяют возлюбленного вниманием. Женщины-Львы боготворят избранника и поддерживают его во всех начинаниях. Их самоотверженность и преданность вызывает отклик у многих поклонников.

Женщины-Стрельцы привносят в жизнь мужчины тепло и уют. Они способны оградить возлюбленного от переживаний и негативных эмоций. Это делает представительницы знака одними из самых желанных для мужчин.

Ранее астрологи назвали четыре знака зодиака, представители которых справляются практически с любыми трудностями. В список вошли везунчики-Овны, которые могут проявить организованность и сообразительность в критической ситуации. Львы легко справляются с опасными моментами благодаря дальновидности и интуиции. Скорпионов звезды щедро одарили удачей и внутренней стойкостью, которые помогают им выходить победителями из любых неурядиц. Водолеи, которые легко забывают о проблемах и не цепляются за прошлое. Преодолевать трудности им помогают позитивный настрой, природная энергичность и внутренняя сила.