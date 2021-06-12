Письмо жены и дочери летчика Ярошенко поступило в Белый дом

Вашингтон, 12 июня. Письмо жены и дочери отбывающего заключение в США летчика Константина Ярошенко поступило президенту США Джо Байдену в Белый дом.

В послании авторы просят американского лидера о помиловании россиянина, который в настоящее время находится в тюрьме в городе Данбери.

Ранее сообщалось, что жена и дочь Ярошенко написали письмо о его помиловании Джо Байдену и главе госдепартамента Энтони Блинкену. По словам адвоката Ярошенко Алексея Тарасова, двухстраничное письмо отправлено из Ростова-на-Дону. В нем родные Ярошенко просят о его помиловании, «основываясь на гуманитарных соображениях». Ссылок на правовые акты послание не содержит.