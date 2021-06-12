Регионы
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
12 июня 05:59
05:59
Политика
Путин сообщил, что убийцы ряда известных россиян пойманы
05:53
Общество
Астрологи назвали пять знаков зодиака самых желанных женщин
05:30
Общество
Письмо жены и дочери летчика Ярошенко поступило в Белый дом
05:04
Общество
Астрологи назвали самые независимые и свободолюбивые знаки зодиака
05:00
Весь мир
Американист оценил совет Трампа Байдену перед встречей с Путиным в Женеве
04:45
Шоу-бизнес
«Гаденький человек»: звезда «Дома-2» жестко высказалась о Даве Манукяне на шоу
04:45
Общество
Экс-премьер Австралии призывает готовиться к новой пандемии уже сейчас
04:32
Общество
Ученые раскрыли вред утреннего кофе
04:32
Наука
Ученые нашли причину частых болезней ног у жителей Средневековья
04:20
Общество
Эксперт по разведке назвал способ стать «невидимкой» для мошенников в Сети
Все новости

Астрологи назвали самые независимые и свободолюбивые знаки зодиака

Общество
Астрологи назвали самые независимые и свободолюбивые знаки зодиака
Невские Новости

Москва, 12 июня. Астрологи назвали знаки зодиака, которые долгое время могут быть без отношений или независимыми в браке.

Близнецы, как правило, не переживают из-за критики и не считаются с чужим мнением. Из-за этого они остаются независимыми и оригинальными. Даже в отношениях Близнецы склонны оставаться свободными и независимыми, передает «Московский комсомолец».

В большинстве случаев Скорпионы являются интровертами, потому они любят проводить время наедине с собой. Они всегда любопытны, увлечены и умны. Им рекомендуют не забывать о родных, но помнить о личном времени.

Девы всегда имеют свое мнение. Представители этого знака зодиака очень умные и всегда ставят границы вокруг себя. Девы всегда остаются собой, не любят, когда их планы кто-то нарушает. Им астрологи рекомендуют доверять близким людям и не доводить свой перфекционизм до токсичности.

Больше всех свободу любят Стрельцы. Несмотря, на наличие близких или семьи, Стрельцы всегда нуждаются в личном пространстве, круге общения или хобби. Лучше всего им подходят люди, которые так же любят свободу.

Ранее астролог предсказала, какие перемены ждут знаки зодиака после солнечного затмения. Как известно, 10 июня с 11:12 до 16:11 по московскому времени жители Земли стали свидетелями солнечного затмения. Его влияние мы будем ощущать еще в течение двух недель после пика (и ощущали за две недели до). Об этом рассказала в интервью ФАН астролог Елена Данилова.

Вернуться назад

Все новости / Общество / Астрологи назвали самые независимые и свободолюбивые знаки зодиака
отношения знаки зодиака астрологи
Комментировать
Эксклюзив
Американист оценил совет Трампа Байдену перед встречей с Путиным в Женеве
Американист оценил совет Трампа Байдену перед встречей с Путиным в Женеве
Самое популярное
Блогер из России притворился украинцем и спросил у эстонца, чей на самом деле Крым
Общество 309242 9 июня 2021
Блогер из России притворился украинцем и спросил у эстонца, чей на самом деле Крым
Поляк пришел в восторг от преображения Крыма после воссоединения с Россией
Общество 61875 10 июня 2021
Поляк пришел в восторг от преображения Крыма после воссоединения с Россией
Астролог спрогнозировала изменения в жизни людей в период солнечного затмения
Общество 51799 9 июня 2021
Астролог спрогнозировала изменения в жизни людей в период солнечного затмения
Запущенный Путиным Амурский ГПЗ будет приносить России свыше $2,3 млрд в год
Экономика 50077 9 июня 2021
Запущенный Путиным Амурский ГПЗ будет приносить России свыше $2,3 млрд в год
В Киеве отреагировали на слова Путина о перспективах членства Украины в НАТО
Армия 42315 10 июня 2021
В Киеве отреагировали на слова Путина о перспективах членства Украины в НАТО
Рейтинг@Mail.ru