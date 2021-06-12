Астрологи назвали самые независимые и свободолюбивые знаки зодиака

Москва, 12 июня. Астрологи назвали знаки зодиака, которые долгое время могут быть без отношений или независимыми в браке.

Близнецы, как правило, не переживают из-за критики и не считаются с чужим мнением. Из-за этого они остаются независимыми и оригинальными. Даже в отношениях Близнецы склонны оставаться свободными и независимыми, передает «Московский комсомолец».

В большинстве случаев Скорпионы являются интровертами, потому они любят проводить время наедине с собой. Они всегда любопытны, увлечены и умны. Им рекомендуют не забывать о родных, но помнить о личном времени.

Девы всегда имеют свое мнение. Представители этого знака зодиака очень умные и всегда ставят границы вокруг себя. Девы всегда остаются собой, не любят, когда их планы кто-то нарушает. Им астрологи рекомендуют доверять близким людям и не доводить свой перфекционизм до токсичности.

Больше всех свободу любят Стрельцы. Несмотря, на наличие близких или семьи, Стрельцы всегда нуждаются в личном пространстве, круге общения или хобби. Лучше всего им подходят люди, которые так же любят свободу.

Ранее астролог предсказала, какие перемены ждут знаки зодиака после солнечного затмения. Как известно, 10 июня с 11:12 до 16:11 по московскому времени жители Земли стали свидетелями солнечного затмения. Его влияние мы будем ощущать еще в течение двух недель после пика (и ощущали за две недели до). Об этом рассказала в интервью ФАН астролог Елена Данилова.