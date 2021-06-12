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«Гаденький человек»: звезда «Дома-2» жестко высказалась о Даве Манукяне на шоу

  /   Обновлено: 12 июня 2021 05:08
Шоу-бизнес
«Гаденький человек»: звезда «Дома-2» жестко высказалась о Даве Манукяне на шоу
instagram.com  /  @dava_m

Москва, 12 июня. Блогер Дава Манукян в качестве нового ведущего телестройки «Дом-2» не понравился стареньким участникам.

Одна из самых популярных участниц «Дома-2» Юлия Ефременкова в сторис Instagram пообщалась с поклонниками в формате вопрос/ответ. В ходе рассуждений о красоте, беременности и способах ухода за кожей ожидаемо всплыл вопрос о новом ведущем проекта. Ефременкова деликатничать не стала.

«Я думаю, он человек гаденький. И все остальное становится для меня неважным», — коротко ответила она.

«Гаденький человек»: звезда «Дома-2» жестко высказалась о Даве Манукяне на шоу
Pr Scr instagram.com  / @efremenkovvvva

Днем ранее блогер впервые стал участником скандала на проекте. На лобном месте Манукян в довольно жесткой форме поставил на место участницу шоу Кристину Лясковец, которая уже некоторое время пытается построить романтические отношения с Глебом Малмыгиным. После того как ведущий повысил тон, девушка резко притихла и перестала спорить. После инцидента ведущий намеренно перестал уделять ей внимание, обсуждая отношения других пар.

Выпуски «Дома-2» стали выходить на телеканале «Ю» с середины апреля, а 1 июня ведущим стал Манукян. На этом месте он сменил свою бывшую возлюбленную Ольгу Бузову, которая отказалась возвращаться на проект после его переезда на другой телеканал.

Сам блогер в одном из интервью подчеркивал, что не будет отказываться от работы из-за негативной реакции Бузовой. Он добавил, что давно хотел попробовать свои силы в качестве телеведущего.

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дом-2 ефременкова дава
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