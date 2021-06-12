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Экс-премьер Австралии призывает готовиться к новой пандемии уже сейчас

Общество
Экс-премьер Австралии призывает готовиться к новой пандемии уже сейчас
Федеральное агентство новостей

Канберра, 12 июня. Опыт с COVID-19 показал, что подготовку к началу новой пандемии не следует откладывать. Об этом заявил бывший премьер-министр Австралии Кевин Радд.

В развитых странах считают, что более-менее справились с распространением коронавирусной инфекции. Однако всплыло два важных факта. Об этом сообщает «ИноСМИ».

«Во-первых, стало очевидным, насколько многие развивающиеся страны уязвимы перед быстро растущими вспышками вируса, подобных тем, что мы наблюдаем в Индии», — отметил Радд.

Он добавил, что распространение эффективных вакцин было провалено. Кроме того, в мире появляются опасные и более заразные штаммы. Поэтому человечество должно немедленно запустить международную систему обеспечения готовности к пандемии.

«Нам необходимо немедленно начать этот проект. И, к счастью, Независимая группа по обеспечению готовности к пандемии и реагированию (IPPR) под председательством бывшего премьер-министра Новой Зеландии Хелен Кларк и бывшего президента Либерии Эллен Джонсон-Серлиф недавно опубликовала проект как это сделать», — подчеркнул австралийский политик.

Единственным вопросом, по его мнению, является готовность правительства выполнять реальные шаги для этого. Это позволит понять, насколько быстро и легко человечество сможет предотвратить глобальные кризисы.

«Исходя из опыта правительства моей страны во время пандемии свиного гриппа (H1N1) в 2009 году, я знаю, что крайне важно противостоять этим кризисам при помощи немедленных, далеко идущих и скоординированных действий», — поделился мнением бывший премьер-министр.

Ранее профессор вирусологии Анатолий Альтштейн дал интервью Федеральному агентству новостей, в котором раскрыл преимущества вакцины «Спутник V» над другими препаратами.

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пандемия коронавирус COVID-19
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