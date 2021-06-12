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Ученые раскрыли вред утреннего кофе

Общество
Ученые раскрыли вред утреннего кофе
pixabay.com

Москва, 12 июня. Пить кофе сразу после пробуждения — это вредная привычка. Это связано с гормоном кортизолом, который содержится в напитке.

Многие люди не представляют своего утра без чашки ароматного кофе из-за его бодрящего эффекта. Однако ученые считают, что лучше подождать несколько часов. Об этом сообщает «ИноСМИ».

Употребление напитка сразу после сна снижает его возбуждающий эффект. Объясняется это тем, что в этот момент в человеческом организме на пике находится гормон стресса. Кортизол повышает концентрацию, нормализует обмен веществ, иммунитет и давление. Его работа связана с естественным ритмом человека. Максимальная бодрость достигается спустя 30-45 минут после пробуждения, а затем снижается на протяжении дня.

Ученые считают, что для чашки кофе лучшее время — это середина или позднее утро, когда концентрация кортизола снижается. Если человек просыпается примерно в 6:30 утра, то оптимальный период для напитка начинается в 9:30 и заканчивается в 11:30.

Вред для организма от употребления кофе сразу после пробуждения объясняется тем, что он может повысить уровень кортизола, когда тот и так находится на пике. В последствии это может привести к ослаблению иммунитета и дальнейшим проблемам со здоровьем.

Ранее ученые из США и Канады назвали специи, которые помогают бороться с ожирением.

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