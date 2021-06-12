Регионы
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
12 июня 05:59
05:54
Политика
Путин сообщил, что убийцы ряда известных россиян пойманы
05:53
Общество
Астрологи назвали пять знаков зодиака самых желанных женщин
05:30
Общество
Письмо жены и дочери летчика Ярошенко поступило в Белый дом
05:04
Общество
Астрологи назвали самые независимые и свободолюбивые знаки зодиака
05:00
Весь мир
Американист оценил совет Трампа Байдену перед встречей с Путиным в Женеве
04:45
Шоу-бизнес
«Гаденький человек»: звезда «Дома-2» жестко высказалась о Даве Манукяне на шоу
04:45
Общество
Экс-премьер Австралии призывает готовиться к новой пандемии уже сейчас
04:32
Общество
Ученые раскрыли вред утреннего кофе
04:32
Наука
Ученые нашли причину частых болезней ног у жителей Средневековья
04:20
Общество
Эксперт по разведке назвал способ стать «невидимкой» для мошенников в Сети
Все новости

Ученые нашли причину частых болезней ног у жителей Средневековья

Наука
Ученые нашли причину частых болезней ног у жителей Средневековья
pixabay.com

Кембридж, 12 июня. Мода на острые туфли у жителей Средневековой Англии могла стать причиной частых болезней, переломов и деформации ступней и пальцев ног.

Узкие туфли-пулены стали одним из самых ярких модных проявлений Англии XIV века. Именно в тот период был зафиксирован резкий рост числа случаев болезней ног и ступеней, говорится в исследовании, опубликованном в International Journal of Paleopathology.

Самым частым недугом была вальгусная деформация первого пальца стопы. Она наблюдалась у жителей всех сословий — от крестьян до аристократов. Зачастую такая болезнь возникает из-за неудобной обуви, которая как раз в то время активно распространялась среди европейцев, отметили ученые Кембриджского университета.

Недавно значимое открытие сделали также и парижские специалисты. Они выяснили, что бактерия Bordetella holmesii, которая является возбудителем коклюша, может спровоцировать целлюлит.

Вернуться назад

Все новости / Наука / Ученые нашли причину частых болезней ног у жителей Средневековья
исследование средневековье болезнь ног
Комментировать
Эксклюзив
Американист оценил совет Трампа Байдену перед встречей с Путиным в Женеве
Американист оценил совет Трампа Байдену перед встречей с Путиным в Женеве
Самое популярное
Блогер из России притворился украинцем и спросил у эстонца, чей на самом деле Крым
Общество 309242 9 июня 2021
Блогер из России притворился украинцем и спросил у эстонца, чей на самом деле Крым
Поляк пришел в восторг от преображения Крыма после воссоединения с Россией
Общество 61875 10 июня 2021
Поляк пришел в восторг от преображения Крыма после воссоединения с Россией
Астролог спрогнозировала изменения в жизни людей в период солнечного затмения
Общество 51799 9 июня 2021
Астролог спрогнозировала изменения в жизни людей в период солнечного затмения
Запущенный Путиным Амурский ГПЗ будет приносить России свыше $2,3 млрд в год
Экономика 50077 9 июня 2021
Запущенный Путиным Амурский ГПЗ будет приносить России свыше $2,3 млрд в год
В Киеве отреагировали на слова Путина о перспективах членства Украины в НАТО
Армия 42315 10 июня 2021
В Киеве отреагировали на слова Путина о перспективах членства Украины в НАТО
Рейтинг@Mail.ru