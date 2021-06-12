Ученые нашли причину частых болезней ног у жителей Средневековья

Кембридж, 12 июня. Мода на острые туфли у жителей Средневековой Англии могла стать причиной частых болезней, переломов и деформации ступней и пальцев ног.

Узкие туфли-пулены стали одним из самых ярких модных проявлений Англии XIV века. Именно в тот период был зафиксирован резкий рост числа случаев болезней ног и ступеней, говорится в исследовании, опубликованном в International Journal of Paleopathology.

Самым частым недугом была вальгусная деформация первого пальца стопы. Она наблюдалась у жителей всех сословий — от крестьян до аристократов. Зачастую такая болезнь возникает из-за неудобной обуви, которая как раз в то время активно распространялась среди европейцев, отметили ученые Кембриджского университета.

Недавно значимое открытие сделали также и парижские специалисты. Они выяснили, что бактерия Bordetella holmesii, которая является возбудителем коклюша, может спровоцировать целлюлит.