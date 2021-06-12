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Эксперт по разведке назвал способ стать «невидимкой» для мошенников в Сети

Общество
Эксперт по разведке назвал способ стать «невидимкой» для мошенников в Сети
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Москва, 12 июня. Мошенникам очень важно получить доступ к электронной почте жертвы. Именно через нее можно получить доступ к другим сервисам.

Эксперт по конкурентной разведке Евгений Ющук в беседе с радио Sputnik рассказал, что недоброжелатели обычно начинают «атаковать» жертву именно с «мыла».

«Почта может быть ключом ко всем вашим аккаунтам. Практически везде есть кнопка «вспомнить пароль». Если на нее нажать, то на почту придет специальное сообщение, с помощью которого пароль можно сменить», — объяснил он.

Однако этого можно избежать, сделав почту «невидимой» для мошенников. Нужно всего лишь использовать, к примеру, для соцсетей тот почтовый адрес, который ранее не использовался в Сети вообще. Не следует указывать основный адрес и в банковских договорах, поскольку от утечки базы данных банков никто не застрахован. Так можно запутать любителей интернет-наживы.

«Жулики сначала обычно берут данные о вашей электронной почте, берут ваш адрес и уже потом думают, как его можно дальше взломать. Обычно за этим следует фишинговое письмо или что-то в таком роде. Если они не знают адрес для взлома, то им некуда прицелиться», — уточнил Евгений Ющук.

Бумажная волокита, бесконечные согласования и необходимость личного присутствия — все это только мешает работе, отнимает время и силы. Но не все так плохо. Все больше и больше документов переводят в электронную форму. И в этом случае допустимо использование электронной подписи. Что это такое, в чем преимущества и как ее получить — ФАН разбирался с Марией Гайнутдиновой, специалистом по налогообложению.

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мошенники интернет электронная почта
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