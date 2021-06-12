Регионы
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
12 июня 04:29
04:20
Общество
Эксперт по разведке назвал способ стать «невидимкой» для мошенников в Сети
04:13
Экономика
Названы категории россиян, претендующие на получение жилья в 2021 году
04:12
Общество
МИД РФ поздравил россиян с Днем России
04:00
Политика
Экс-депутат Рады убежден, что Украина, Белоруссия и РФ объединятся в одно государство
03:52
Политика
Путин прокомментировал скандальное интервью Байдена
03:48
Политика
«Нафтогаз» грозит началом полномасштабной войны из-за «Северного потока — 2»
03:38
Общество
Вильфанд сравнил температуру морской воды в Крыму и Калининградской области
03:38
Политика
МИД Украины заявил о недопустимости «договоренностей об Украине без Украины»
03:23
Армия
Российский флот напугал Запад своим присутствием в Тихом океане
03:19
Политика
Экс-глава минобороны Польши: США хочет подружиться с Россией через Германию
Все новости

Названы категории россиян, претендующие на получение жилья в 2021 году

Экономика
Названы категории россиян, претендующие на получение жилья в 2021 году
pixabay.com

Москва, 12 июня. На получение жилья от государства в России в 2021 году могут претендовать около 140 категорий граждан, заявила президент Фонда «Институт экономики города» Надежда Косарева.

Самую массовую категорию составляют «очередники», стоящие на учете на получение жилья в муниципалитетах. Квадратные метры они получают по договору социального найма, а позднее имеют право приватизировать их. В очередь могут вставать только те, кто признан малоимущим по нормам конкретного региона.

Учитываться будет не только заработок, но и подлежащее налогообложению имущество членов семьи. «Очередники» могут владеть жилплощадью меньше учетной нормы, которая зависит от региона, передает «Российская газета».

Кроме «очередников», есть льготные категории россиян, которые также могут рассчитывать на помощь государства с решением жилищного вопроса. В частности это ветераны Великой Отечественной войны, ветераны боевых действий, дети-сироты, судьи, прокуроры.

На сегодняшний день в России жилья ожидают более 4 млн семей, уточнила Косарева. По ее словам, Сейчас жилье очередникам почти не выдают, средний срок ожидания составляет более 20 лет.

Ранее сообщалось, что президент РФ Владимир Путин в ходе пленарного заседания ПМЭФ-2021 предложил продлить программу льготной ипотеки еще на год. Ставка составит 7%, а предельная сумма для регионов — 3 млн рублей.

Крупнейшие российские банки поддержали предложение главы государства. Участвовать в программе также готовы Сбербанк, ВТБ, «Райффайзенбанк», «Россельхозбанк» и «Альфа-банк». Представители Московского кредитного банка, «Промсвязьбанка», банка «Зенит» и крымского РНКБ сообщили, что ожидают сохранения спроса на ипотеку.

Вернуться назад

Все новости / Экономика / Названы категории россиян, претендующие на получение жилья в 2021 году
жилье недвижимость льготная ипотека
Комментировать
Эксклюзив
Экс-депутат Рады убежден, что Украина, Белоруссия и РФ объединятся в одно государство
Экс-депутат Рады убежден, что Украина, Белоруссия и РФ объединятся в одно государство
Самое популярное
Блогер из России притворился украинцем и спросил у эстонца, чей на самом деле Крым
Общество 307331 9 июня 2021
Блогер из России притворился украинцем и спросил у эстонца, чей на самом деле Крым
Поляк пришел в восторг от преображения Крыма после воссоединения с Россией
Общество 61344 10 июня 2021
Поляк пришел в восторг от преображения Крыма после воссоединения с Россией
Астролог спрогнозировала изменения в жизни людей в период солнечного затмения
Общество 51710 9 июня 2021
Астролог спрогнозировала изменения в жизни людей в период солнечного затмения
Запущенный Путиным Амурский ГПЗ будет приносить России свыше $2,3 млрд в год
Экономика 49539 9 июня 2021
Запущенный Путиным Амурский ГПЗ будет приносить России свыше $2,3 млрд в год
В Киеве отреагировали на слова Путина о перспективах членства Украины в НАТО
Армия 42066 10 июня 2021
В Киеве отреагировали на слова Путина о перспективах членства Украины в НАТО
Рейтинг@Mail.ru