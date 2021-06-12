Названы категории россиян, претендующие на получение жилья в 2021 году

Москва, 12 июня. На получение жилья от государства в России в 2021 году могут претендовать около 140 категорий граждан, заявила президент Фонда «Институт экономики города» Надежда Косарева.

Самую массовую категорию составляют «очередники», стоящие на учете на получение жилья в муниципалитетах. Квадратные метры они получают по договору социального найма, а позднее имеют право приватизировать их. В очередь могут вставать только те, кто признан малоимущим по нормам конкретного региона.

Учитываться будет не только заработок, но и подлежащее налогообложению имущество членов семьи. «Очередники» могут владеть жилплощадью меньше учетной нормы, которая зависит от региона, передает «Российская газета».

Кроме «очередников», есть льготные категории россиян, которые также могут рассчитывать на помощь государства с решением жилищного вопроса. В частности это ветераны Великой Отечественной войны, ветераны боевых действий, дети-сироты, судьи, прокуроры.

На сегодняшний день в России жилья ожидают более 4 млн семей, уточнила Косарева. По ее словам, Сейчас жилье очередникам почти не выдают, средний срок ожидания составляет более 20 лет.

Ранее сообщалось, что президент РФ Владимир Путин в ходе пленарного заседания ПМЭФ-2021 предложил продлить программу льготной ипотеки еще на год. Ставка составит 7%, а предельная сумма для регионов — 3 млн рублей.

Крупнейшие российские банки поддержали предложение главы государства. Участвовать в программе также готовы Сбербанк, ВТБ, «Райффайзенбанк», «Россельхозбанк» и «Альфа-банк». Представители Московского кредитного банка, «Промсвязьбанка», банка «Зенит» и крымского РНКБ сообщили, что ожидают сохранения спроса на ипотеку.