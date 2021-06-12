МИД РФ поздравил россиян с Днем России

Москва, 12 июня. МИД РФ поздравил граждан с Днем России и представил посвященную 12 июня глобальную акцию «Россия - это».

Министерство иностранных дел России в преддверии праздника провело опрос среди многочисленных друзей страны за рубежом. Респондентам задавали вопрос: «Что для Вас Россия?». Некоторые из ответов дипведомство опубликовало в своем Telegram-канале.

«Для меня Россия — это сила добра и справедливости во всем мире», «Страна, которая объединяет миллионы людей разных национальностей», «Россия — это страна, которая всегда заставляет мечтать», «Борщ, пельмени, блины», — отвечали участники опроса.

Ранее сообщалось, что фестиваль «Русь танцевальная» завершится всеобщим народным флешмобом, который приурочен ко Дню России. Этот проект охватывает практически все субъекты России и несколько иностранных государств, например, Аргентину и Японию.