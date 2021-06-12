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«Нафтогаз» грозит началом полномасштабной войны из-за «Северного потока — 2»

  /   Обновлено: 12 июня 2021 03:53
Политика
«Нафтогаз» грозит началом полномасштабной войны из-за «Северного потока — 2»
Федеральное агентство новостей  /  Полина Цыбулько

Киев, 12 июня. Завершение строительства российского трубопровода «Северный поток — 2» может привести к началу полномасштабной войны, заявил глава «Нафтогаза» Юрий Витренко.

«Наихудший сценарий — это не только то, что мы потеряем с 2024 года большую часть нашего ВВП. Хуже всего, что это означает гораздо более высокую вероятность полномасштабной войны, так как поставки газа через Украину в Европу служат сдерживающим фактором», — сказал Витренко в беседе с Bloomberg.

Глава «Нафтогаза» выразил мнение, что отказ США от жестких санкций против российского проекта строительства газопровода может отрицательно сказаться на прозападных настроениях во многих странах Восточной Европы, в том числе на Украине.

«Нафтогаз» грозит началом полномасштабной войны из-за «Северного потока — 2»
Global Look Press  / Nord Steram 2/Twitter.com

Президент США Джо Байден принял решение вывести из-под санкций оператора проекта Nord Stream 2 и руководителя компании-оператора Маттиаса Варнига. Под американские санкции попали исключительно российские компании, имеющие непосредственное отношение к строительству газопровода. Таким образом, России удастся достроить «Северный поток — 2».

Ранее зарубежные СМИ уже обращали внимание на изменившуюся риторику киевских властей. В частности американист Сергей Галака на страницах украинского издания «Апостроф» отметил, что в преддверии встречи американского главы Джо Байдена и президента РФ Владимира Путина в Женеве Зеленский позволял себе в различных интервью резкие заявления в адрес США, пытаясь «сформировать «комплекс вины» у государства. Однако единственным итогом его провокации стали телефонные переговоры и приглашение в Вашингтон.

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