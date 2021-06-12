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МИД Украины заявил о недопустимости «договоренностей об Украине без Украины»

Политика
МИД Украины заявил о недопустимости «договоренностей об Украине без Украины»
mfa.gov.ua  /  Пресс-служба МИД Украины

Киев, 12 июня. Киев не допустит договоренностей об Украине без ее участия, в том числе на встрече президента США Джо Байдена и президента РФ Владимира Путина, заявил глава МИД Дмитрий Кулеба.

Министр подчеркнул, что украинская сторона не будет воспринимать договоренности, достигнутые относительно Украины за ее спиной. По его словам, это «жесткая и принципиальная позиция».

«Абсолютно железным правилом, которое мы внедряем: никаких договоренностей об Украине без Украины», — отметил он в эфире телеканала «Украина-24».

В то же время Кулеба назвал фразу «никаких разговоров об Украине без Украины» закомплексованным бредом. Министр уточнил, что все разговаривают со всеми.

Ранее бывший депутат Верховной рады Алексей Журавко заявил, что украинские политики считают возможным диктовать свои условия Западу. Политик назвал такое поведение киевских политиков главной бедой Украины.

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украина мид украины кулеба
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