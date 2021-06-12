Регионы
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
12 июня 04:28
04:20
Общество
Эксперт по разведке назвал способ стать «невидимкой» для мошенников в Сети
04:13
Экономика
Названы категории россиян, претендующие на получение жилья в 2021 году
04:12
Общество
МИД РФ поздравил россиян с Днем России
04:00
Политика
Экс-депутат Рады убежден, что Украина, Белоруссия и РФ объединятся в одно государство
03:52
Политика
Путин прокомментировал скандальное интервью Байдена
03:48
Политика
«Нафтогаз» грозит началом полномасштабной войны из-за «Северного потока — 2»
03:38
Общество
Вильфанд сравнил температуру морской воды в Крыму и Калининградской области
03:38
Политика
МИД Украины заявил о недопустимости «договоренностей об Украине без Украины»
03:23
Армия
Российский флот напугал Запад своим присутствием в Тихом океане
03:19
Политика
Экс-глава минобороны Польши: США хочет подружиться с Россией через Германию
Все новости

Российский флот напугал Запад своим присутствием в Тихом океане

Армия
Российский флот напугал Запад своим присутствием в Тихом океане
Федеральное агентство новостей

Москва, 12 июня. Российский Тихоокеанский флот начал учения, в которых участвуют боевые корабли и подводные лодки. Однако западные СМИ насторожило название «Запад-2021».

Министерство обороны РФ сообщило, что ВМФ России проводит масштабные военные учения в водах Тихого океана. Во флотилию входят ракетный крейсер «Варяг», большой противолодочный корабль «Адмирал Пантелеев» и фрегат «Маршал Шапошников». Об этом рассказало издание «ИноСМИ».

«Корабельные тактические группы Тихоокеанского флота, совершив переход протяженностью около 4 тысяч километров из пунктов базирования и районов несения дежурства, произвели развертывание группировки сил флота в назначенном районе Тихого океана для выполнения учебных задач», — говорится в заявлении Минобороны.

Всего в учении задействовано 20 боевых кораблей и подводных лодок, и столько же самолетов. Среди них есть высотные истребители-перехватчики МиГ-31БМ и противолодочные самолеты Ту-142МЗ.

Министр обороны России Сергей Шойгу заявил, что маневры являются частью подготовки к совместным российско-белорусским учениям «Запад-2021». Они должны пройти в сентябре 2021 году и осуществляются регулярно, раз в четыре года.

«Учения будут проводиться в плановом режиме и в соответствии с международными договоренностями. Тем не менее, они почему-то очень напугали западных соседей», — резюмировал глава Минобороны.

Журналиста Daily Express Дилана Доннелли смущает тот факт, что это заявление было сделано вскоре после того, как Россия практически достроила первый корвет стелс-класса. Корпус проекта 20386 «Меркурий» уже собран.

Ранее стало известно, что Северный флот России завершил тактические учения по защите российских морских рубежей.

Вернуться назад

Все новости / Армия / Российский флот напугал Запад своим присутствием в Тихом океане
запад самолеты корабли тихий океан
Комментировать
Эксклюзив
Экс-депутат Рады убежден, что Украина, Белоруссия и РФ объединятся в одно государство
Экс-депутат Рады убежден, что Украина, Белоруссия и РФ объединятся в одно государство
Самое популярное
Блогер из России притворился украинцем и спросил у эстонца, чей на самом деле Крым
Общество 307331 9 июня 2021
Блогер из России притворился украинцем и спросил у эстонца, чей на самом деле Крым
Поляк пришел в восторг от преображения Крыма после воссоединения с Россией
Общество 61344 10 июня 2021
Поляк пришел в восторг от преображения Крыма после воссоединения с Россией
Астролог спрогнозировала изменения в жизни людей в период солнечного затмения
Общество 51710 9 июня 2021
Астролог спрогнозировала изменения в жизни людей в период солнечного затмения
Запущенный Путиным Амурский ГПЗ будет приносить России свыше $2,3 млрд в год
Экономика 49539 9 июня 2021
Запущенный Путиным Амурский ГПЗ будет приносить России свыше $2,3 млрд в год
В Киеве отреагировали на слова Путина о перспективах членства Украины в НАТО
Армия 42066 10 июня 2021
В Киеве отреагировали на слова Путина о перспективах членства Украины в НАТО
Рейтинг@Mail.ru