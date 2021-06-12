Российский флот напугал Запад своим присутствием в Тихом океане

Москва, 12 июня. Российский Тихоокеанский флот начал учения, в которых участвуют боевые корабли и подводные лодки. Однако западные СМИ насторожило название «Запад-2021».

Министерство обороны РФ сообщило, что ВМФ России проводит масштабные военные учения в водах Тихого океана. Во флотилию входят ракетный крейсер «Варяг», большой противолодочный корабль «Адмирал Пантелеев» и фрегат «Маршал Шапошников». Об этом рассказало издание «ИноСМИ».

«Корабельные тактические группы Тихоокеанского флота, совершив переход протяженностью около 4 тысяч километров из пунктов базирования и районов несения дежурства, произвели развертывание группировки сил флота в назначенном районе Тихого океана для выполнения учебных задач», — говорится в заявлении Минобороны.

Всего в учении задействовано 20 боевых кораблей и подводных лодок, и столько же самолетов. Среди них есть высотные истребители-перехватчики МиГ-31БМ и противолодочные самолеты Ту-142МЗ.

Министр обороны России Сергей Шойгу заявил, что маневры являются частью подготовки к совместным российско-белорусским учениям «Запад-2021». Они должны пройти в сентябре 2021 году и осуществляются регулярно, раз в четыре года.

«Учения будут проводиться в плановом режиме и в соответствии с международными договоренностями. Тем не менее, они почему-то очень напугали западных соседей», — резюмировал глава Минобороны.

Журналиста Daily Express Дилана Доннелли смущает тот факт, что это заявление было сделано вскоре после того, как Россия практически достроила первый корвет стелс-класса. Корпус проекта 20386 «Меркурий» уже собран.

Ранее стало известно, что Северный флот России завершил тактические учения по защите российских морских рубежей.