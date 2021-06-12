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Экс-глава минобороны Польши: США хочет подружиться с Россией через Германию
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Экс-глава минобороны Польши: США хочет подружиться с Россией через Германию

Политика
Экс-глава минобороны Польши: США хочет подружиться с Россией через Германию
Федеральное агентство новостей

Варшава, 12 июня. Белый дом не интересуют союзники из ЕС, для них важно лишь договориться с Москвой через сотрудничество с Берлином. Об этом написал экс-министр обороны Польши Ян Парыс.

В своей статье он указал, как президент России Владимир Путин в 1997 году, будучи сотрудником администрации бывшего российского лидера Бориса Ельцина, написал диссертацию, которую посвятил роли трубопроводов в геополитике. По его словам, в работе говорилось о привлекательности Европы с точки зрения рынка энергетики, что позволит РФ получить выгоду в геополитике. Об этом сообщает «ИноСМИ».

«Спустя еще пару лет тезисы путинской диссертации стали близки канцлеру ФРГ Ангеле Меркель. Берлинские политики решили, что раз холодная война закончилась, союз с США утратил прежнее значение, ведь Россия больше не угрожает Германии в военном плане», — заявил Парыс.

В результате Берлин стал воспринимать Москву как делового партнера. В 2010 году канцлер ФРГ Ангела Меркель признала успехом тот факт, что Германия и Россия заключили договора, которые дали старт строительству газопровода «Северный поток». Затем, 4 сентября 2015 года, было подписано новое соглашение, но теперь уже на «СП-2».

Автор отмечает, что в прошлом месяце Германия получила от Белого дома официальную поддержку с «Северным потоком — 2». После этого Берлин стал навязывать ЕС идею запретить газопроводы между странами Европы. Это касается и принуждения властей Дании отменить согласие на строительство трубопровода Baltic Pipe.

«Германия таким образом, по всей видимости, стремится обеспечить себе монополию на поставки газа в наш регион Европы. Из-за политики Байдена значительная часть нашего континента будет зависеть от поставок российских углеводородов, распределяемых с немецкой территории», — отметил экс-министр.

Он считает, что зависимость Евросоюза от России ухудшит отношения ЕС и США. Однако для американской дипломатии это не важно.

«Приоритетом для Вашингтона стали узкие интересы Москвы и Берлина. Сложно понять, как связано его решение с безопасностью США, о которой упоминал Байден, объявляя фактически о том, что поддерживает «Северный поток — 2»», — резюмировал Парыс.

Ранее немецкий политолог Александр Рар объяснил, с какой целью Ангела Меркель решила посетить Соединенные Штаты. Он считает, что визит носит символический характер.

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сша польша германия газопровод Северный поток — 2
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