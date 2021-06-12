Вильфанд сравнил температуру морской воды в Крыму и Калининградской области

Москва, 12 июня. Море в Калининградской области этим летом прогрелось быстрее, чем на курортах Крыма, заявил научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.

Температура морской воды под Калининградом сейчас составляет, по словам Вильфанда, от плюс 18 до плюс 20 градусов. В Феодосии и Алуште она успела прогреться только до плюс 16–17 градусов.

«В Калининграде 25–28, температура воды 18 градусов. Вот куда надо ехать», — подчеркнул метеоролог в беседе с РИА Новости.

Вильфанд также назвал температуру воды в Азовском море. В настоящее время она составляет 22 градуса.