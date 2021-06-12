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Автор ролика с убийством Джорджа Флойда получила спецприз Пулитцеровской премии

  /   Обновлено: 12 июня 2021 03:59
Общество
Автор ролика с убийством Джорджа Флойда получила спецприз Пулитцеровской премии
facebook.com  /  Darnella Frazier

Подросток Дарнелла Фрейзер, снявшая на смартфон момент убийства чернокожего Джорджа Флойда, получила специальную награду от Совета Пулитцеровской премии.

17-летняя Фрейзер рассказала, что 25 мая 2020 года у нее был «обычный» день, когда она шла со своим двоюродным братом в магазин в Миннеаполисе. В тот момент она стала случайным свидетелем задержания Флойда полицейским Дереком Шовином. Кадры, снятые девушкой на смартфон, облетели весь мир.

Минди Маркес, сопредседатель правления Пулитцеровской комиссии, в видеообращении, в котором объявила о ежегодных наградах, подчеркнула, что 2020 год «не похож ни на один другой в истории журналистики»: он запомнился глобальной пандемией, расовыми скандалами и жесткими президентскими выборами в США.

«История Флойда, в частности, подчеркнула не только важную роль журналистов, но и растущее значение простых граждан в поисках истины и справедливости», — отметила Маркес во время объявления премии.

По ее словам, кадры, снятые с мобильного телефона 18-летней девушки, «встряхнули зрителей и вызвали протесты» против жестокости полиции, которые началась в Миннеаполисе и быстро распространились по США и, в конечном итоге, по всему миру. 

По заявлению Совета Пулитцеровской премии, вирусные кадры, снятые Фрейзер, подчеркнули «решающую роль граждан в поисках журналистами правды и справедливости».

«Мне было всего 17 в то время, это был обычный день для меня, когда я шла со своим 9-летним двоюродным братом в магазин на углу, не готовая к тому, что я увидела, даже не зная, что моя жизнь изменится из-за этого, — написала Фрейзер в своем последнем посте на Facebook. — Это изменило меня. Это изменило мой взгляд на жизнь. Это заставило меня понять, насколько опасно быть черным в Америке». 

Национальная ассоциация чернокожих журналистов похвалила Фрейзер за ее Пулитцеровскую награду, написав в Твиттере, что она «помогла изменить мир». 

Автор ролика с убийством Джорджа Флойда получила спецприз Пулитцеровской премии
wikipedia.org  / facebook.com / george.floyd.7106 / Darnella Frazier

Смерть Джорджа Флойда 25 мая 2020 года при аресте полицейскими Миннеаполиса вызвала широкий резонанс в США и привела к массовым беспорядкам по всему миру, которые возглавило антирасистское движение Black Lives Matter. Митинги часто заканчивались погромами и стычками с полицией. 

Суд присяжных признал экс-полицейского из Миннеаполиса Дерека Шовина виновным по трем пунктам: убийство второй и третьей степени, а также причинение смерти Флойду по неосторожности. Экс-правоохранителю грозит до 40 лет тюрьмы. 

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сша пулитцеровская премия флойд шовин blm
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