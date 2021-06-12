Псаки надеется на преодоление разногласий США и РФ на саммите в Женеве

Вашингтон, 12 июня. Противостояние с Россией не отвечает интересам США, заявила пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки, говоря о предстоящей встрече президентов Владимира Путина и Джо Байдена.

США планируют найти пути продвижения в отношениях с Россией на предстоящем саммите в Женеве, завила Псаки в интервью CNN. По ее словам, Вашингтон не заинтересован в тех разногласиях с Москвой, которые имеются на данный момент.

«Он встречается с президентом Путиным не вопреки разногласиям, а из-за них… Та степень противостояния, которой достигли наши отношения, – это не отвечает нашим интересам, и мы хотим найти путь вперед», — сказала она.

Псаки придала важное значение «личной» встречи для международных отношений. Саммит Путина и Байдена даст возможность обсудить все проблемы, а также темы, над которыми страны смогли бы работать вместе.

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил CNN, что Путин едет в Женеву не только для того, чтобы выступить на одной платформе с Байденом, но и потому, что «плохое состояние отношений» между США и Россией требует проведения саммита.

Недавно российские журналисты выяснили, что западные СМИ и эксперты ждут от встречи президентов России и США Владимира Путина и Джо Байдена. Так, «больших ожиданий» в связи со встречей двух лидеров нет ни у одной из сторон, они не стремятся к прорыву или перезагрузке отношений.