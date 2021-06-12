Регионы
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
12 июня 04:28
04:20
Общество
Эксперт по разведке назвал способ стать «невидимкой» для мошенников в Сети
04:13
Экономика
Названы категории россиян, претендующие на получение жилья в 2021 году
04:12
Общество
МИД РФ поздравил россиян с Днем России
04:00
Политика
Экс-депутат Рады убежден, что Украина, Белоруссия и РФ объединятся в одно государство
03:52
Политика
Путин прокомментировал скандальное интервью Байдена
03:48
Политика
«Нафтогаз» грозит началом полномасштабной войны из-за «Северного потока — 2»
03:38
Общество
Вильфанд сравнил температуру морской воды в Крыму и Калининградской области
03:38
Политика
МИД Украины заявил о недопустимости «договоренностей об Украине без Украины»
03:23
Армия
Российский флот напугал Запад своим присутствием в Тихом океане
03:19
Политика
Экс-глава минобороны Польши: США хочет подружиться с Россией через Германию
Все новости

Псаки надеется на преодоление разногласий США и РФ на саммите в Женеве

Политика
Псаки надеется на преодоление разногласий США и РФ на саммите в Женеве
Федеральное агентство новостей

Вашингтон, 12 июня. Противостояние с Россией не отвечает интересам США, заявила пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки, говоря о предстоящей встрече президентов Владимира Путина и Джо Байдена.

США планируют найти пути продвижения в отношениях с Россией на предстоящем саммите в Женеве, завила Псаки в интервью CNN. По ее словам, Вашингтон не заинтересован в тех разногласиях с Москвой, которые имеются на данный момент.

«Он встречается с президентом Путиным не вопреки разногласиям, а из-за них… Та степень противостояния, которой достигли наши отношения, – это не отвечает нашим интересам, и мы хотим найти путь вперед», — сказала она.

Псаки придала важное значение «личной» встречи для международных отношений. Саммит Путина и Байдена даст возможность обсудить все проблемы, а также темы, над которыми страны смогли бы работать вместе.

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил CNN, что Путин едет в Женеву не только для того, чтобы выступить на одной платформе с Байденом, но и потому, что «плохое состояние отношений» между США и Россией требует проведения саммита.

Недавно российские журналисты выяснили, что западные СМИ и эксперты ждут от встречи президентов России и США Владимира Путина и Джо Байдена. Так, «больших ожиданий» в связи со встречей двух лидеров нет ни у одной из сторон, они не стремятся к прорыву или перезагрузке отношений.

Вернуться назад

Все новости / Политика / Псаки надеется на преодоление разногласий США и РФ на саммите в Женеве
путин россия сша белый дом байден политика псаки
Комментировать
Эксклюзив
Экс-депутат Рады убежден, что Украина, Белоруссия и РФ объединятся в одно государство
Экс-депутат Рады убежден, что Украина, Белоруссия и РФ объединятся в одно государство
Самое популярное
Блогер из России притворился украинцем и спросил у эстонца, чей на самом деле Крым
Общество 307331 9 июня 2021
Блогер из России притворился украинцем и спросил у эстонца, чей на самом деле Крым
Поляк пришел в восторг от преображения Крыма после воссоединения с Россией
Общество 61344 10 июня 2021
Поляк пришел в восторг от преображения Крыма после воссоединения с Россией
Астролог спрогнозировала изменения в жизни людей в период солнечного затмения
Общество 51710 9 июня 2021
Астролог спрогнозировала изменения в жизни людей в период солнечного затмения
Запущенный Путиным Амурский ГПЗ будет приносить России свыше $2,3 млрд в год
Экономика 49539 9 июня 2021
Запущенный Путиным Амурский ГПЗ будет приносить России свыше $2,3 млрд в год
В Киеве отреагировали на слова Путина о перспективах членства Украины в НАТО
Армия 42066 10 июня 2021
В Киеве отреагировали на слова Путина о перспективах членства Украины в НАТО
Рейтинг@Mail.ru