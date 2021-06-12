Калифорния, 12 июня. Студия Riot Games представила новый трейлер мультсериала «Аркейн» по вселенной League of Legends.

Презентация двухминутного трейлера состоялась в рамках мероприятия Geeked Week Netflix. В ролике все внимание уделяется одной из главных героинь — Дженкинс. Мультсериал будет рассказывать историю о напряженном взаимоотношении Дженкинс с сестрой Вай.

Выход мультсериала запланирован на осень текущего года. Проект появится на стриминговой платформе Netflix.

Ранее сообщалось, что портал IMDb обнулил все оценки сериала «Анна Болейн». Сервис пошел на такой шаг из-за шквала негативных отзывов. Пользователей возмутило, что королеву Англии сыграла темнокожая актриса Джоди Тернер-Смит.